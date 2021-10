EN IMAGES - Un concours de "la maison la plus terrifiante" à Lorry-lès-Metz pour Halloween

A Lorry-lès-Metz, on ne rigole pas avec les décorations d'Halloween. Depuis quelques années, le nombre de maisons décorées se multiplient dans la commune. Au point que la mairie organise ce dimanche un concours de "la maison la plus terrifiante". Et les apprentis décorateurs sont très motivés.

"Le but c'est de faire peur" rit Sandrine. Depuis quatre ans maintenant, avec sa famille, elle décore entièrement sa maison pour la transformer en manoir hanté, que les passants peuvent venir visiter le soir d'Halloween. Et c'est une véritable fierté. "Là on a le cavalier sans tête, des bébés calcinés, une femme avec des clous ... " Ce dimanche soir, 14 de ses amis ou de la famille viendront jouer les figurants pour effrayer les visiteurs courageux. "Ils joueront les pires tueurs en série", explique t-elle.

La famille de Stéphanie a hâte de pouvoir accueillir les visiteurs © Radio France - Juliette Mylle

C'est donc naturellement qu'elle s'est inscrite au concours organisé par la ville pour trouver la "maison la plus terrifiante" de Lorry-lès-Metz. "Mais le plus important c'est de participer" sourit-elle.

Depuis quelques années, le nombre de maisons décorées se multiplient dans la commune. "Ce concours, ça permet qu'il y ait une belle décoration et une bonne ambiance dans la ville", explique Frédéric, qui a décoré sa maison avec son fils Clément.

Frédéric et Clément, devant leur squelette enterré © Radio France - Juliette Mylle

Un peu plus loin dans la rue, on ne peut pas rater la maison de Patricia, qui est très fière de ses décorations : "J'ai des yeux, des seringues de sang, des foetus, des mains, des pieds découpés (...) Un peu de gore, pour le plus grand plaisir des enfants", rit l'assistante maternelle, qui décore sa maison pour toutes les fêtes.

Devant la maison de Patricia, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sanglant © Radio France - Juliette Mylle

Thibaud, 14 ans, a lui décidé de voir plus grand. Ce collégien aussi a sa propre maison hantée, qu'il a créé à l'aide de ses amis et de ses parents. "Ca fait une semaine que je ne fais que ça, explique le jeune garçon. Mais j'y pense depuis des semaines". Au programme : tunnel d'araignées, tables d'exorcistes et tableaux qui bougent ... Il a même créé un QR Code et un site internet pour faire la pub du "Manoir horrible de Lorry". "Mon but c'est qu'il y ait le plus de personnes possibles le soir d'Halloween", dit-il.

Sa décoration préférée, c'est cette toile d'araignée de sept mètres © Radio France - Juliette Mylle

Tous espèrent donc devenir la maison la plus effrayante de la ville. Résultats le soir d'Halloween, après le passage du jury dans toutes les maisons inscrites. Le gagnant recevra un bon pour cinq pizzas gratuites.