EN IMAGES : un dimanche en petit comité à l'édition Variant du festival de Rencontres et Racines d'Audincourt

"Le soleil est de retour alors je me suis dit que j'allais venir profiter du dernier jour", assure un festivalier. Ce dimanche après-midi, le festival variant rencontres et racines, l'un des premiers festivals de l'été de Franche-Comté a connu une embellie avec le retour du beau temps. Il faut dire qu'entre le week-end dernier et samedi, il fallait être équipé en botte pour pouvoir se déhancher. Entre le temps et les restrictions sanitaires liées au covid, l'événement n'a pas fait le plein. Mais les centaines de participants étaient plus qu'heureux de renouer avec ce rendez-vous musical, annulé l'année passée.

Sur la piste de danse, il fallait certes faire avec la boue et les flaques d'eau. Mais pas de quoi décourager les plus courageux comme Carole. La trentenaire enchaîne les chorégraphies. "Je m'en fiche qu'il y ait peu de monde pour danser. La musique est super, la bière est bonne. Je suis si heureuse d'être là", assure la jeune femme d'Audincourt, venu pour assister aux quatre concerts prévus durant la journée.

Carole et une de ses amies étaient un peu seules à se déhancher près de la scène du festival variant de rencontres et racines d'Audincourt, ce dimanche après-midi. © Radio France - Virginie Vandeville

Avec une programmation réduite à cause du covid, l'ADN du festival reste bien présent. Ces deux derniers week-ends ont été l'occasion pour le public de découvrir des artistes du monde entier. "J'assiste à ce festival chaque année. C'est un voyage de quelques heures dans le monde entier, avec des artistes locaux mais aussi de très loin", précise Cédric, un festivalier. Ce dimanche, le public pouvait découvrir, le groupe auvergnat Spelim ou encore Joyce Tape, une artiste bisontine d’origine ivoirienne, délivrant du blues africain.

Le groupe auvergnat Spelim a mis l'ambiance en ce début d'après-midi. © Radio France - Virginie Vandeville

Cédric, comme beaucoup de fidèles de l’événement, ont profité de la nouveauté de cette année, s'installer autour de tables, disposées sur le côté de la scène. "On est bien ici, on boit des bières au soleil avec de la bonne musique. C'est vrai que cette année, c'est spécial, il y a vraiment peu de monde", déplore un festivalier.

Le public a profité des tables et chaises installés près de la scène pour observer les quatre concerts, programmés ce dimanche. © Radio France - Virginie Vandeville

Avec une jauge fixée à 650 personnes par jour, Mathieu Sabarly, le reconnaît, l'édition 2021 n'a pas fait le plein. "Ce n'est pas le festival que l'on connaît. Il y a un peu de frustration. Mais on est content d'avoir pu le maintenir malgré les restrictions. On est surtout heureux de retrouver les artistes, les techniciens et le public".

Un public conquis par cette nouvelle édition

Mais beaucoup d'entre eux apprécient finalement cette ambiance "petit comité" comme Lou, une habitante d'Audincourt de 20 ans qui a eu l'opportunité, il y a trois ans de montée sur scène en tant que musicienne. "Je trouve que c'est plus agréable d'être moins nombreux. On a même pu échanger avec les artistes", précise la jeune femme.

Une proximité savoureuse également pour Cindy. La jeune femme, venue de Vesoul est surtout ravie de renouer avec l'ambiance des festivals. "C'est mon premier festival de l'année! On n'attend pas pour commander à manger, on ne fait pas la queue. On a de la place pour danser. Moi je trouve ça super. Et puis on a pu goûter à des plats qu'on ne connaissait pas".

Cindy et ses amis sont venus de Vesoul pour profiter de leur premier festival de l'année. © Radio France - Virginie Vandeville

En effet, sur les quatre jours de festivités, le public pouvait découvrir notamment des plats sénégalais. Une offre limitée, puisque seulement quatre stands étaient présents, contre une quarantaine habituellement. "Je suis venue par solidarité. Ils ont organisé ce festival malgré les difficultés. C'est une façon de soutenir les associations et les organisateurs", précise Sophie.

Ava et sa famille ont profité de l'après-midi pour jouer aux cartes, en écoutant les concerts. © Radio France - Virginie Vandeville

Une édition qui séduit surtout Ava, venue de Maiche avec son frère et ses parents. "Je préfère cette année, la musique est moins forte". La fillette de 7 ans a même profité de son après-midi pour jouer aux cartes entre deux concerts. Un après-midi donc réussi pour la petite famille. Mais si l'édition a plu, chacun espère tout de même un retour à la normale l'année prochaine.