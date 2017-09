EN IMAGES - Un documentaire sur une famille syrienne accueillie en Normandie

"Les réfugiés de saint-Jouin": le documentaire sur une famille syrienne accueillie en Normandie est projeté ce vendredi 8 septembre 2017 à Montivilliers, près du Havre.

Ariane Doublet est normande et elle a souvent tourné ses films dans les paysages de Seine-Maritime. Ce vendredi, à Montivilliers, près du Havre, elle présente en avant-première son documentaire intitulé Les réfugiés de Saint-Jouin. Le film raconte l'histoire d'une famille syrienne accueillie dans le village de Saint-Jouin-Bruneval (entre Le Havre et Étretat) et le combat du maire de la commune pour vaincre les appréhensions des administrés.

Les réfugiés de Saint-Jouin : un film à voir à 20h au cinéma les arts de Montivilliers.

Ariane Doublet invitée de France Bleu Normandie Copier

Le film est projeté en avant-première ce vendredi à Montivilliers. - Ariane Doublet

Une famille syrienne accueillie dans un village normand. - Ariane Doublet

Ariane Doublet s'est notamment fait connaître comme documentariste avec le film Les Terriens tourné dans le Pays de Caux durant l'éclipse de 1999 (extrait ci-dessous).