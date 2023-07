EN IMAGES - Un étonnant "homme sanglier" intrigue le public au festival Mimos de Périgueux

Un homme s'approche au loin, vêtu d'habit sale, d'un pantalon de poil et couvert de boue de la tête aux pieds. Il s'approche en grognant sur les spectateurs avant de se frotter aux arbres et de se rouler dans l'herbe. Cette déambulation déroutante qui brouille la frontière entre l'homme et l'animal, c'est celle de Jean-Louis, de la compagnie Locus Solus, sur la voie verte de Périgueux dans le cadre du festival du mime Mimos.

Un retour à la nature

''Il vient pour faire se rencontrer les humains et lui, faire découvrir son monde de sanglier'' explique Marie Roussel Olivier, la dramaturge de cette performance. L'objectif est de montrer qu'il y a des choses à partager entre les humains et cette espèce que nous côtoyons sans trop l'apprécier. Cela passe par la participation active des spectateurs.

Une expérience étonnante

Le spectacle attire des curieux venus voir comment on passe d'homme à sanglier : ''Je veux savoir si ça va être très sauvage ou si c'est un animal humanisé'' nous explique Anne-Marie. Sous la pluie, les visiteurs de cet univers étrange se trouvent un peu confus face à la prestation de Jean-Louis : ''Il y a pas mal de scènes assez abstraites... même si cela reste une performance à part entière'', concède Lina.

C'est aussi une expérience humoristique où l'objectif premier est d'amuser avec ce personnage qui se ridiculise en se roulant dans la boue et en se frottant aux arbres. On change de regard durant la performance sur cet humain-sanglier, que l'on regarde avec crainte au départ puis qui se laisse apprivoiser petit à petit.

Vous pouvez retrouver l'expérience homme/ sanglier réalisée par Jean-Louis vendredi à 11h30 au parc Gamenson, puis samedi à 11h00 place Saint-Martin et à 17h00 place de la Vertu à Périgueux.