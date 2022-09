EN IMAGES - Un four de 1 300 degrés installé sur la Place Stanislas

Pour l'instant, on ne distingue qu'une cage de métal, mais à l'intérieur, on retrouve une œuvre que beaucoup de Nancéiens viendront admirer dès ce samedi. C'est la date retenue pour son inauguration au public, pour donner un avant-goût du traditionnel jardin éphémère dont l'ouverture est fixée au 23 septembre. Il s'agit là d'une œuvre en céramique, qui nécessite un chauffage à 1 300 degrés pour la terminer complètement.

Thiébaut Chagué, l'artiste vosgien à l'origine de cette curiosité, a donc respecté à la lettre le thème imposé cette année : le feu. "L'idée c'était de travailler sur ce sujet, et j'ai pensé aux colonnes de basalte que l'on peut trouver en Irlande par exemple." Et pour voyager jusque dans le pays du trèfle, il faut donc chauffer jusqu'à ce jeudi soir la céramique qui culmine pour l'instant à 4m60 de haut. "Mais avec la cuisson, elle pourrait redescendre un peu", sourit l'artiste.

La maquette de ce à quoi devrait ressembler l'œuvre finale. © Radio France - Arthur Blanc

Une opération donc extrêmement délicate. "Il y a eu pas mal de pression cette semaine", explique Thiébaut Chagué. "En l'état, elle est aussi fragile qu'un biscuit apéritif. Sauf que le biscuit apéritif pèse une tonne et demi", confie celui qui n'a pas osé regardé le chargement dans le camion de peur de perdre son joujou. "J'ai déjà fait une cuisson similaire à Londres, mais jamais avec de la céramique en un seul morceau."

Il faut ravitailler le feu ! © Radio France - Arthur Blanc

Mais pas de panique, l'opération devrait connaître une fin heureuse. Un premier "crash-test" a été effectué directement dans une caserne de sapeurs-pompiers. "Ça n'était même pas un crash-test puisque le test était réussi", sourit le commandant Gérald Mahé, en charge des volontaires de Meurthe-et-Moselle et aussi de l'allumage du four. Une belle opération selon lui à quelques jours de l'ouverture du congrès national des sapeurs-pompiers au parc des expositions de Vandœuvre-lès-Nancy du 21 au 24 septembre.

La forme prévue vue du ciel pour le jardin éphémère. Un phénix dont l'œil sera formé par cette œuvre © Radio France - Arthur Blanc

Le four à 1 300 degrés sera ouvert ce jeudi soir pour que le grand public puisse assister à la cuisson. "J'aimerais le faire une fois la nuit tombée, vers 20h-21h", explique Thiébaut Chagué. Le jardin une fois terminé prendra la forme d'un phénix qui renaît de ses cendres. Et l'œuvre finale a été choisie pour former son œil. Elle sera définitivement mise hors de sa cage de fer ce samedi vers 14h.