EN IMAGES - Un nouveau conservatoire à Abbeville pour former les grands musiciens de demain

La date n'a pas été choisi au hasard. Ce mardi, jour de fête de la musique, avait lieu l'inauguration du nouveau conservatoire d'Abbeville. Une visite guidée des lieux étaient organisé en présence notamment du sous-préfet Philippe Fournier-Montgieux, Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme, mais aussi du maire de la Ville, Pascal Demarthe.

Un lieu qui a bien eu du mal a sortir de terre. En effet les travaux débutés en mai 2019 avaient été stoppés par le covid pendant 11 mois. Un bâtiment destiné à remplacer l'ancien conservatoire, installé depuis le XIXe siècle sur une friche à l'entrée de la commune, devenu trop vétuste.

Des élus ont inauguré les lieux, ce lundi avant l'organisation d'une visite guidée. © Radio France - Virginie Vandeville

"Avant le conservatoire était très vieux, il craquait de partout. Et puis ma mère y était même élève. On était dans des salles assez petites, on était très serrés alors qu'ici les locaux sont grands. Chaque instrument à sa salle de musique. Il y a même une bibliothèque avec des partitions de musique et le plus c'est que l'on a des loges pour répéter seul. C'est vraiment parfait. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le rêve pour les musiciens et les musiciennes", assure Valentine, élève au conservatoire depuis 12 ans dont 9 ans de saxophone.

Une des salles de cours du nouveau conservatoire. © Radio France - Virginie Vandeville

Absorber le son

Il faut dire que les moyens ont été mis avec un budget de plus de 11 millions d'euros. Ainsi le bâtiment occupe 3 000 mètres carrés de surface et accueille à l'heure actuelle 560 élèves dans une vingtaine de salles de répétition et de cours, mais aussi un auditorium de 250 places.

L'auditorium dispose de 250 places. © Radio France - Virginie Vandeville

"La volonté était de recréer l'harmonie que l'on retrouve dans la danse et la musique avec un patio au milieu avec deux volumes. Un volume doré et métallique dans lequel on retrouve les salles de danse et un volume blanc, dans lequel on retrouve les salles de répétitions. Il y a eu un travaille d'acoustique de fait entre les pièces, mais aussi à l'intérieur grâce à des matériaux de bois et de feutre pour absorber le son", assure son concepteur et architecte, Nicolas Chabanne.

Une salle de répétition; © Radio France - Virginie Vandeville

Faire rayonner les lieux

Un nouveau conservatoire nécessaire pour Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville qui espère en faire un haut-lieu du département. "Nous avons pour objectif de faire de faire évoluer ce conservatoire d'un rayonnement intercommunal à départementale", assure l'élu.