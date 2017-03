EN IMAGES - Un nouvel enclos pour les ours bruns du zoo de Cerza près de Lisieux

Ouvert depuis le 1er février, le parc zoologique Cerza près de Lisieux se prépare pour le top départ de la saison. Cette année, le plus gros site privé visité de Normandie (300000 entrées par an) propose un nouvel enclos pour les ours bruns. Trois oursons doivent arriver début avril.

Au cœur de ce parc zoologique de 60 hectares, Xavier, le responsable animalier, nous fait découvrir la grande nouveauté de l'année : le nouvel enclos des ours bruns. Il a fallu près de 6 mois de travaux pour redessiner cet enclos d'un hectare. Un espace qui dispose désormais d'une rivière de 50 mètres de long, d'une cascade et d'un bassin de 200 mètres cubes. 500 tonnes d'enrochement ont été mis en place. L'objectif, c'est de recréer l'environnement de ces ours bruns, pour l'arriver des 3 "colocataires" des trentenaires Nostan et Bouba, les "deux pépères", deux imposants mammifères de près de 400 kilos.

Trois nouveaux oursons début avril

"On va faire entrer 3 jeunes ours bruns qui ont un an, qui font à peu près 80 kilos. A l'âge adulte, ils feront dans les 350 kilos. Ils vont arriver le 7 avril et vont sortir vers la mi-avril, le temps de s'habituer à leur nouvel maison et à ce très bel espace", précise le responsable animalier. Trois jeunes oursons qui sont originaires de Scandinavie.

Dans la petite voiturette électrique, Xavier explique qu'il y a environ "un millier" d'animaux dans ce parc. "Depuis l'été dernier, on doit avoir une quarantaine de naissances", complète-t-il. A commencer par la petite Sundara, femelle rhinocéros née en octobre dernier. "ça fait un mois qu'elle sort", confie Xavier, qui arpente les allées du parc depuis 22 ans. Autre nouveauté : dans l'enclos immersif avec les lémuriens, "on a intégré un couple de lémurs couronnés qui vient d'arriver", explique le directeur du site Guillaume Lemarinel.

L'exotisme au cœur de la Normandie

Locomotive touristique dans le Pays d'Auge, le Cerza a également revu son offre hôtelière. La capacité est de 250 personnes avec 47 hébergements différents, au cœur des enclos. "On arrive vraiment dès l'entrée du parc dans un environnement africain. Un vrai dépaysement, bien décoré pour que le visiteur puisse vraiment couper de son quotidien", ajoute le directeur, à la tête d'une équipe d'une quarantaine de salariés (une centaine l'été). Les 5 trains du Safari train ont également été redécorés et rethématisés aux couleurs des animaux.

Le parc zoologique du Cerza accueille 300000 visiteurs en moyenne par an, ce qui le place en tête des sites privés de Normandie en terme d'affluence. Avec des pcis qui peuvent aller jusqu'à 7000 entrées lors des grands jours d'été. Le parc est ouvert jusqu'au 30 novembre. Comptez 20 euros pour un ticket adulte, 13,50 euros pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans.

