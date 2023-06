EN IMAGES - Un parcours inédit pour les 20 ans de la grotte aux étoiles, en Dordogne

Elle est née sous une bonne étoile, il y a 60 millions d'années, mais c'est cette année que la grotte de Maxange fête les 20 ans de sa première ouverture au public. Et pour l'occasion, la grotte du Buisson-de-Cadouin qu'on surnomme "la grotte aux étoiles" fait peau neuve : un tout nouveau parcours son et lumière sera officiellement inauguré le 28 juin prochain, et une partie de la galerie de 30 mètres découverte cet hiver est désormais ouverte à la visite.

Son et lumière... noire

C'est dans le noir total que la visite commence. "Si vous voulez tenir la main de quelqu'un, c'est le moment !", rigole la guide, Georgina. Un faisceau de lumière traverse le plafond : c'est la lampe-torche d'Angel Caballero. Nous voilà immergé dans sa découverte de la grotte, en 2000. Et c'est sa voix qui retrace les évènements : "Mais c'est quoi ce trou ? Ça a l'air profond... je vais aller voir".

Les lumières se rallument, et Georgina reprend la main : "C'est parti, on va suivre le chemin d'Angel !" Pour mieux le reconstituer, le sens de la visite a été inversé, et l'éclairage retravaillé. Ce sont des LED, plus respectueuses de l'état des pierres, qui s'allument au fur et à mesure du parcours, et laissent découvrir les formations emblématiques de la grotte : les excentriques.

C'est exceptionnel : la grotte de Maxange compte 80 mètres d'excentriques, ces concrétions en forme d'étoiles qui ont donné son surnom à la grotte. © Radio France - Alice Marot

Certaines parties sont même éclairées avec des lampes à ultra-violet : la lumière noire permet de faire ressortir la calcite, et d'un coup, les façades de la grotte se métamorphosent.

La lumière noire fait apparaître la calcite blanche. © Radio France - Alice Marot

Le clou du spectacle, c'est la toute nouvelle galerie découverte cet hiver. Une quinzaine de mètres ont été aménagés à la visite. "Ils ont fait un boulot de dingue, je n'avais jamais vu ça", souffle Jacques, boulanger à la retraite venu des Deux-Sèvres avec sa compagne Sylvie.

La moitié de la nouvelle galerie a été ouverte au public. © Radio France - Alice Marot

"Même nous, on redécouvre la grotte !"

Et si la grotte n'est pas connue pour ses chandelles, c'est avec fierté que les fils d'Angel Caballero soufflent les 20 bougies du site. Cyril avait 21 ans quand elle a été découverte, et il l'a vue grandir comme un membre de la famille : "Il y a eu énormément de changements. Il y a 20 ans, on balbutiait, on était nouveau dans le tourisme", sourit celui qui cogère désormais l'établissement avec son frère.

Aujourd'hui, à la surface, de nouveaux bâtiments sont sortis de terre pour mieux accueillir le public. Et sous la terre, des découvertes ont rythmé les années : de nouvelles galeries ont été trouvées en 2009, puis en 2014, et enfin l'hiver dernier. Et à chaque descente, "même nous, on redécouvre la grotte", admet Cyril Caballero.

La deuxième partie de la nouvelle galerie découverte cet hiver devrait ouvrir au public d'ici 3 ans.