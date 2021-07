EN IMAGES : "Un retour à la vie d'avant" pour les spectateurs des Francofolies

Près de 5000 spectateurs sur la scène principale, un parterre rempli par des centaines de personnes, collées les unes aux autres, et sans masque. Image que l'on n'avait pas vu depuis un moment. Les Francofolies ont retrouvé leur public, et leurs artistes ce samedi 10 juillet.

Pour la première soirée du festival, Claudio Capéo, Grand Corps Malade et Jean-Louis Aubert ont défilé sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre.

Petit à petit, la foule se densifie bien sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre © Radio France - Lise Dussaut

On va profiter, chanter, danser, c'est fou !

Côté spectateur, il n'y avait que des sourires, des rires, de la joie. "Un retour à la vie d'avant", clament la plupart d'entre eux. Sandrine est venue du Limousin avec ses deux soeurs : "On est trop contentes, on va profiter, danser, chanter, c'est fou !" Elles avaient pris leurs places l'année dernière, et ont donc dû patienter une année supplémentaire. Et ils sont beaucoup, comme elles, à avoir gardé précieusement leurs places, une année de plus.

Les artistes, les spectateurs, et même le festival : pour la première soirée, tout le monde n'a cessé de dire : "Vous nous avez manqué". © Radio France - Lise Dussaut

Wilfried vient de La Palmyre, avec "son copain, Mickaël. C'est trop chouette, revoir du monde, la chaleur humaine. Ici on ne pense plus au covid."

Chaque spectateur doit présenter un pass sanitaire avant d'entrer. © Radio France - Lise Dussaut

Anticiper pour pouvoir profiter

Avant d'entrer, les 5000 spectateurs de la scène Jean-Louis Foulquier ont dû présenter un pass sanitaire : soit un test négatif de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination. "On se sent en sécurité, on sait que personne n'a le virus autour de nous, on est détendus", confie Roméo, un Rochelais. Pas encore vacciné, il a donc fait un test PCR : "Ce n'est pas très compliqué en soit, il faut juste anticiper."

Les premiers artistes défilent sur scène, la foule, peu à peu, se lève. Claudio Capéo fait bien monter la température. On revoit les premières personnes danser, se déhancher. "Ah, on est un peu rouillé au début !" confesse Wilfried. "Mais la danse, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Cela revient avec l'ambiance !" rajoute Roméo.