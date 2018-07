Cumières, France

Johnny Hallyday était à l'honneur ce week-end à Cumières. Concerts, parade de Harley Davidson et exposition d'objets collectors étaient au programme dans cette commune de la Marne.

Certains sont venus de loin pour assister à l'événement, comme Philippe et Sylvie. Ce couple de Normands ne loupe aucun hommage à l'idole des jeunes: "On essaye! On était à son enterrement à la Madeleine, pour son anniversaire j'étais devant ma télé et là cet été on va en Ardèche pour voir sa belle statue" détaille Sylvie.

Dans la salle des fêtes de Cumières, photos, disques et peintures de Johnny Hallyday sont vendus © Radio France - Raphaël Cann

Leur portefeuille a flambé dans la salle des fêtes de Cumières où photos, disques et autres objets collectors en lien avec Johnny Hallyday sont vendus. Ils ont flashé sur une bouteille de champagne Johnny Hallyday. "C'est ce que j'ai de plus précieux" explique Edmond, 74 ans.

Edmond, une fan de Johnny depuis les années 60 © Radio France - Raphaël Cann

Cette fan de Johnny Hallyday depuis les années 60 a toute une collection d'objets chez elle: "_J'en ai peut être plus de 500_. J'ai les disques, les DVD, les VHS, les photos." Vendre ces objets, c'est pour elle la seule façon de faire son deuil. "Encore aujourd'hui, je suis malade. Je vends Johnny Hallyday à contre-coeur. Je ne devrais pas."

Une quarantaine de Harley Davidson ont défilé dans les rues de Cumières © Radio France - Raphaël Cann

Une parade d'une quarantaine de Harley Davidson était également au programme. "Johnny et les Harley, c'est tout un mythe qui va ensemble. Et puis rouler dans le vignoble, il n'y a pas mieux." justifie une motarde. "Rouler en horde, comme on le fait, c'est génial!"