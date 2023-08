EN IMAGES - Une après-midi (pluvieuse) au Bike Park

Comment occuper les enfants (et les plus grands) quand il pleut en plein milieu des vacances scolaires ? Voici une question que beaucoup de parents et de grands-parents se posent en ce début août automnale. Si les activités d'extérieur type piscine ou balades sont abandonnées, les activités en intérieur font au contraire le plein de visiteurs. C'est le cas du Stride , à Strasbourg. Ce Bike Park indoor propose des pistes de BMX, VTT, trottinettes et rollers pour tous les niveaux, à l'abri d'un hangar. C'est même le plus grand établissement de ce type en Europe. L'établissement attire curieux à la recherche de nouvelles activités l'automne et l'hiver, sauf cet été, à cause (ou grâce) à la pluie.

La fréquentation décuplée

Laurent Wintermatel, le directeur général du Stride - Strasbourg Indoor Bike Park, est ravi de la fréquentation de cet été : "quand il fait beau, on peut voir seulement une dizaine de personnes à la journée. En ce moment, étant donné le mauvais temps, le nombre de visiteurs est multiplié par dix". Des familles, en quête de nouvelles activités, viennent notamment tester pour la première fois le park. D'habitude, l'établissement de Laurent attire plutôt en automne, "l'année dernière avec l'énorme canicule, on l'a vraiment ressenti sur notre activités, il y avait très peu de monde. Il faut savoir que quand il fait 35 degrés dehors, poursuit le gérant, il fait 40 voire 45 degrés à l'intérieur, à cause des verrières et du bâtiment qui n'est pas isolé". Au contraire, en ce moment, il fait une chaleur agréable... et en plus, les riders ne sont pas mouillés !

Même les riders habitués préfèrent pédaler au sec, pour leur sécurité. Elvis, 13 ans, vient quasiment tous les jours, d'autant plus quand il pleut : "quand on va dans un skate park dehors, si il y a de la pluie, les matériaux glissent et on peut tomber. C'est très dangereux de faire du BMX dehors quand il pleut ou qu'il y a du vent". Le Stride est d'autant plus intéressant pour les jeunes athlètes que les pistes sont sécurisées avec des rampes et des matelas en mousse.

Des activités pour toute la famille

Barbara, son mari, ses quatre enfants et son frère viennent passer l'après-midi au Stride pour la première fois. Une bonne découverte pour la maman : "C'est vraiment pour toute la famille. Mon fils de deux ans et demi, peut aller sur les parcours avec sa grande sœur ou son tonton, c'est pour tous les âges. Il y a beaucoup d'espace, des tables pour se poser, on a un enfants de deux mois, on a pu l'emmener aussi, c'est une activité qu'on peut faire tous ensemble", conclue Barbara.

Une activité qui permet aussi de changer des classiques cinémas et musée pour occuper les enfants les jours de pluie. Priscilla et ses deux enfants Lina, 9 ans et Eden, 7 ans, testent le park pour la première fois : "depuis trois semaines je suis en congés, et il pleut quasiment tous les jours, se désole Priscilla. On trouve des occupations, mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Si il continue à pleuvoir, on va finir par être à court d'idées". Heureusement, le park semble plaire aux enfants, qui pourront revenir à l'occasion.

EN IMAGES - BMX, VTT, trottinettes, rollers... au sec !

Le Stride - Strasbourg Indoor Bike Park fait le plein de visiteurs à cause (ou grâce) au mauvais temps © Radio France - Pauline Boudier

