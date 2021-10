EN IMAGES - Une cabine téléphonique à la piscine de Château-Gontier

Jean-Christophe Dollé, metteur en scène de la compagnie Fouic, a fait appel à la photographe Stéphanie Lacombe pour un projet artistique qui va raviver des souvenirs aux plus anciens : une série de photographie sur la cabine téléphonique des années 1990, dans le but d'interroger notre rapport à la communication.

"On enfonce des portes ouvertes, reconnaît Jean-Christophe Dollé. Tout le monde le sait qu'on est ultra connecté, qu'on est trop connecté. Ce travail, c'est simplement des images un peu frappantes et rigolotes. On a un propos sérieux et fonde, mais on s'amuse beaucoup à faire ce projet. On va dans un champ avec des ânes, on va dans une piscine avec un maître-nageur." Pour les photos dans la piscine, c'est Stéphanie Lacombe qui guide Noël, maître-nageur à Château-Gontier depuis 1999.

Pendant 4 jours, Stéphanie Lacombe a déplacé sa cabine téléphonique dans Château-Gontier pour son projet photo. © Radio France - Selma Riche

"L'histoire qu'on est en train d'imaginer, c'est que tu es censé surveiller ton bassin, lui dit-elle. Sauf que tu es distrait parce que tu téléphones." Le maître-nageur prend alors la pose, installé sur sa chaise haute, le combiné en main et bien visible dans l'objectif de la photographe. "Ça me remémore quelques souvenirs, sourit Noël, sifflet autour du cou, en short et sandales en plastique. Des conversations qui se terminent parce que la carte est vide !"

Stéphanie Lacombe imagine l'histoire d'un maître-nageur distrait par son téléphone. © Radio France - Selma Riche

"Les cabines téléphoniques étaient nos téléphones portables"

"Tout le monde a à chaque fois une petite anecdote à raconter sur la cabine téléphonique, ajoute Jean-Christophe Dollé. On a plein de souvenirs d'enfance et d'adolescence dans ces cabines téléphoniques, qui étaient notre téléphone portable à nous."

Les deux pièces de théâtre de la compagnie Fouic, Téléphone-moi et Allosaurus, seront jouées pour la première le 27 janvier au théâtre des Ursulines à Château-Gontier et la seconde, le 24 mai en extérieur, à Château-Gontier également. Les photos de Stéphanie Lacombe seront exposées du 3 mai au 3 juin au carré de Château-Gontier.