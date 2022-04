EN IMAGES - Une exposition dédiée à René Goscinny au château de Malbrouck

Un village de Gaulois, un cowboy solitaire, des écoliers qui jouent aux billes ou encore un méchant vizir de Bagdad etc. Goscinny et tous ses héros débarquent samedi 9 avril au château de Malbrouck à Manderen Ritzing. Une exposition dédiée au papa d'Astérix et de Lucky Luke s'installe jusqu'au 13 novembre. L'univers de la BD s'encre un peu plus au pays des trois frontières.

Iznogoud le méchant vizir de Goscinny. © Radio France - Rachel Saadoddine

"Scénariste, quel métier", une exposition dédiée à l'artiste et à sa personnalité à découvrir avec ses personnages mythiques. © Radio France - Rachel Saadoddine

Des planches d'études sont exposées, avec aussi des carnets et textes originaux. © Radio France - Rachel Saadoddine