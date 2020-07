EN IMAGES - Une exposition de photos à la place de la Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains

Ce weekend, comme tous les derniers weekend de juillet, on aurait dû remonter dans le temps à Mers-les-Bains (Somme), sur la côte picarde. La 19e édition de la Fête des Baigneurs, prévue ce samedi 25 et dimanche 26 juillet, a été annulée à cause de la crise sanitaire.

Cet été, la mairie a choisi de "compenser" en organisant plusieurs événements dont une exposition de photographie - signées Cédric Tanguy - en lien avec les commerces du centre-ville. Une cinquantaine d'entre eux ont posé devant leurs boutiques dans un style typique du début du 20e siècle.

Le boucher de la place du marché capturé par le photographe. © Radio France - Hélène Fromenty

"J'ai fait avec les moyens du bord avec une marinière, un petit corsaire et un béret comme si je revenais de la plage, s'amuse Françoise Menichetti, qui gère une boutique de bord de mer, située sur la place du marché, et qui s'est prêtée au jeu.

Pour elle, cette exposition a un double intérêt. "C'est super intéressant niveau culturel et ça ne peut que donner du plus au niveau commerce. Ça va forcément générer du passage."

Avec ces photos, Elizabeth espère avoir un peu de passage dans sa boutique de créateur. © Radio France - Hélène Fromenty

Moins de touristes

Chaque année, pour la Fête des Baigneurs, environ 20.000 personnes se rassemblent dans la station balnéaire et défilent costumées comme à la Belle-Epoque.

"Là, pendant deux jours, Mers devrait être plein de touristes, regrette Marie, propriétaire d'un hôtel-restaurant. On double presque la capacité du restaurant. Alors que là on n'a personne...enfin beaucoup moins de monde."

Marie et son associée Daisy dans leur hôtel-restaurant. © Radio France - Hélène Fromenty

Et voilà les deux collègues et leur équipe photographiées en style Belle-Epoque. © Radio France - Hélène Fromenty

L'exposition est d'autant plus bienvenue que beaucoup de boutiques ont souffert du confinement.

"On a perdu deux mois de chiffre d'affaires et on ne sait pas trop comment va se passer la rentrée, reprend Françoise Menichetti. Donc ça fait du bien financièrement et aussi au moral, pour la suite..."

Regarder vers le passé

Dehors, visiblement, les clichés attirent l'oeil des passants. Beaucoup s'arrêtent quelques instants pour regarder, et entrent parfois dans les boutiques.

"Moi, j'adore ! lâche Maddie, venue de Villers-Bretonneux. Ça me fait penser aux photos que je possède, qui viennent de ma maman, de ses parents. C'est vraiment le style de l'époque."

Chez Vanille, boutique de vêtements du centre-ville. © Radio France - Hélène Fromenty

C'est forcément incomparable avec l'ambiance de la fête des baigneurs mais Nicolas, originaire de Tully valide quand même le projet. "Ça égaye un peu la ville. Comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, c'est bien de regarder un peu vers le passé. Ça rassure !"

Sans oublier le coiffeur, comme au début du 20e siècle. © Radio France - Hélène Fromenty

Et vous avez jusqu'au 31 août pour découvrir ces photos dans les rues de Mers-les-bains. Sur le front de mer, vous verrez aussi des documents d'archives, des photos ou encore de vieilles affiches de la Fête des Baigneurs.