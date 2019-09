EN IMAGES - Une exposition retrace l'histoire de la foire aux oignons du Mans

Le Mans, France

Comme chaque premier vendredi du mois de septembre, c'est la foire aux oignons au Mans. Elle s'étalera le long de l'avenue de la Libération entre 9 heure et minuit. . Une petite exposition lui consacrée à l'Espace Gambetta (2, place Gambetta).

Une fête populaire qui date du Moyen Age

Ce rendez-vous est vieux de plus de 800 ans. "On retrouve des traces de cette foire au XIIIe siècle voire même au XIIe siècle, précise Nadia Le Gal qui travaille aux archives de la ville. A l'époque, elle avait lieu près du Pâtis Saint-Lazare. Les seigneurs du fief de la maladrerie percevaient des droits sur les bestiaux et marchandises vendues. Car en plus de l'ail et des oignons, on y vendait des animaux. A ce moment là, la foire se tenait le 29 août, le jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste."

Ce n'est qu'en 1973, que le marché aux bestiaux a été déplacé. "La municipalité a estimé que ça devenait trop compliqué. Il y avait un problème de cohabitation entre les animaux et les manèges!", rappelle Nadia Le Gal.

Des nouveautés pour l'édition 2019

Pour cette édition 2019, les animaux font leur retour à la foire aux oignons, puisqu'une mini-ferme sera installée avec des lapins et des poules, une chèvre, un veau et un âne. Sur les 170 étals qui jalonneront l'avenue de la Libération, il y aura plus de stands d'oignons, une vingtaine contre huit l'année dernière. Une façon de revenir aux origines de cette foire.

La foire en images d'archives

La foire aux oignons, avenue de la Libération, 1974 - Archives du Mans

