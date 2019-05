EN IMAGES - Une exposition sur l'histoire d'Utah Beach à la lumière d'aujourd'hui

A l'occasion des festivités du 75e anniversaire du Débarquement, le musée d'Utah Beach, près de Sainte-Marie-du-Mont, lance une exposition "Utah Beach, then and now" (Utah Beach, hier et aujourd'hui). Un parcours immersif en 15 tableaux pour (re)découvrir l'importance de ce site lors du DDay.

Sainte-Marie-du-Mont, France

Le musée du Débarquement d'Utah Beach a inauguré une exposition "Utah Beach, then and now" (Utah Beach, hier et aujourd'hui). Il s'agit d'un parcours immersif en trente panneaux, disposés comme "quinze livres ouverts sur le passé", confie Flavie Poisson, chargée de communication au musée. Une balade chronologique qui va du premier assaut sur Utah Beach à l'arrivée dans le bourg de Sainte-Marie-du-Mont, dans les heures de midi ce 6 juin 1944.

🔴 "Utah Beach, hier et aujourd'hui" : une exposition retrace l'histoire du 6 juin 1944 à @utah_beach à travers des images d'époque et des vues d'aujourd'hui #DDay75pic.twitter.com/hXHSVBeVMO — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 17, 2019

Le fruit de dix mois de travail pour les équipes du musée du Débarquement. D'abord, l'idée a été formulée pour les réseaux sociaux, puis une exposition. "On a sélectionné quelques vues d'archives. On s'est remis à l'endroit exact où le photographe a fait sa prise de vue. Le jeu, c'est de superposer les deux images, et de les faire parler avec un court texte", confie Benoît Noël, guide et un des concepteurs de cette exposition temporaire. Parfois, des petits détails permettent même d'indiquer la date, voire l'heure de prise de vue.

Redécouvrir des monuments tombés dans l'oubli

Cette exposition, c'est aussi une manière de (re)découvrir ce lieu de mémoire. "On a des personnes qui ont 80 ans aujourd'hui qui vont être troublées par certaines vues. Notre œil s'habitue aux changements. On redécouvre des monuments tombés dans l'oubli. Par exemple, la maison aux tuiles rouges (chalet Lepelletier) ou ce moulin à un kilomètre d'Utah environ, dans les dunes. C'était un repère essentiel pour les Américains : il est mentionné sur les cartes d'état major. Les Alliés avaient besoin de marqueur, car les dunes étaient très basses à l'époque : quatre mètres de hauteur, contre huit aujourd'hui. Pour avoir du relief, il fallait aller plus dans les terres", ajoute Benoit Noël.

Les organisateurs souhaitent également "redonner sa place à Utah Beach" dans l'histoire du Débarquement : le 6 juin 1944, 23.000 hommes débarquent à Utah. De juin à novembre 1944, le port artificiel provisoire va voir défiler 836.000 militaires. "Utah, c'est la plage du succès où plusieurs milliers d'Américains découvrent la Normandie", note Flavie Poisson.

L'exposition est visible jusqu'au 30 novembre 2020. Une marche commentée est organisée le 23 juin 2019 dès 10 heures : une manière de comparer, sur place, avec des photos d'époque.