EN IMAGES - Une fête de la musique presque normale à Périgueux

Ce lundi soir à Périgueux, il était possible de passer la soirée au pied de trois scènes différentes avec un concert électro au parc de Vésone, du jazz et du blues à La Visitation et de la folk et du hip-hop au parc Gamenson. Trois scènes pour trois ambiances différentes. En théorie, il fallait rester assis et porter un masque pour profiter de cette première soirée de l'été. Retour en images sur cette soirée de la fête de la musique périgourdine.

REPORTAGE - Retour d'une fête de la musique presque normale à Périgueux Copier

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au jardin de la Visitation de Périgueux. © Radio France - Thibault Delmarle

Un concert de rock et de blues à La Visitation © Radio France - Thibault Delmarle

A Vesone, un public plus jeune pour une musique electro. © Radio France - Thibault Delmarle

Cette soirée était aussi la première sans couvre feu depuis de longs mois. © Radio France - Thibault Delmarle

La soirée s'est achevée vers 23 heures à Périgueux © Radio France - Thibault Delmarle