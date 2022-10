EN IMAGES - Une fresque à l'effigie de la basketteuse Alexia Chartereau dans sa ville d'origine de Coulaines

À l'angle des rues De Gaulle et Jean-Claude Boulard, non loin du gymnase où elle a marqué ses premiers paniers , c'est une Alexia Chartereau souriante et rayonnante qui veille sur les passants. Sur environ deux mètres carrées, le portrait de la basketteuse de l'Asvel et de l'équipe de France s'affiche en noir & blanc sur fond jaune. Inauguré ce vendredi, cette image peinte sur une plaque de bois restera en place au moins jusqu'aux jeux olympiques de Paris en 2024.

Réalisé à partir d'une photo, le portrait est composé uniquement à partir de points de peinture. © Radio France - Ruddy Guilmin

Née d'un partenariat entre Sarthe Habitat et la ville de Coulaines, l'œuvre a été conçue et réalisée par l'artiste manceau Lapin blanc, avec des jeunes de la ville de Coulaines encadrés par l'association Inalta. Le tout à partir d'une photo fournie par l'athlète : "Elle nous a envoyé quelques photos d'elle, raconte l'artiste, j'ai choisi la plus souriante parce que je la trouvais très belle. Ensuite, je l'ai retravaillée, je l'ai pixelisée en petits points. Puis je l'ai agrandie et découpée pour en faire un pochoir avec lequel on a peint."

Dire aux jeunes qu'il faut croire en leurs rêves

Placé à un endroit où passent chaque jour des centaines de personnes et de jeunes en direction de la piscine, du gymnase ou de l'école, ce portrait doit transmettre la fierté d'être coulainais estime le maire, Christophe Rouillon : "C'est une manière d'honorer une athlète made in Coulaines, qui a puisé ici ses compétences mais aussi des valeurs. C'est une façon de dire aux jeunes qu'il faut croire en ses rêves."

Le portrait s'affiche sur environ 2 mètres carrés. © Radio France - Ruddy Guilmin

C'est d'ailleurs ce qui est écrit en bas de l'œuvre. Et ce qui a poussé la joueuse internationale à donner son accord, le plus naturellement du monde explique-t-elle : "Je suis contente parce que je reste en lien avec cette ville de Coulaines et les Jeunesses Sportives, qui ont été mon club formateur. C'est cool de garder ce lien et d'avoir ce beau projet qui va permettre aux jeunes de s'identifier, de voir que que je viens d'ici et surtout où j'en suis aujourd'hui. Ça va peut-être leur permettre de rêver encore plus grand. En tout cas ça me fait plaisir et je suis fière."

Fierté aussi pour le club et ses quelque 4 000 licenciés. Si certains, parmi les plus jeunes, ne connaissaient pas encore Alexia Chartereau, ce portrait devrait y remédier. De plus, après avoir inauguré l'an dernier une fresque de Jo-Wilfried Tsonga, la ville songe déjà à honorer une troisième championne issue des JS Coulaines : Iliana Rupert, coéquipière d'Alexia Chartereau à l'Asvel et en équipe de France .