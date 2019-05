EN IMAGES - Une fresque de 73 mètres sur la façade de l'ex-hôtel de ville de La Roche-sur-Yon

Une fresque monumentale de 73 mètres de long est en installation depuis ce vendredi sur les façades de l'ancien hôtel de ville de La Roche-sur-Yon. Elle va rester trois ans, et représente la ville et ses monuments tout en couleurs. Il y a aussi cinq petits Napoléon à trouver!

Vendée, France

Une fresque de 73 mètres par 10 mètres, soit 700 mètres carrés a été posée vendredi 24 mai sur les façades de l'ancien hôtel de ville de La Roche-sur-Yon. Elle va rester trois ans, le temps de faire les travaux de réhabilitation du bâtiment, qui date de Napoléon, et qui tombe en ruines. C'est un artiste nantais, Antoine Corbineau, qui l'a dessinée. Un habitué de ce genre de travail, puisqu'il a déjà réalisé une fresque géante pour l'aéroport d'Orly.

Où est Napoléon ?

La fresque représente la ville tout en couleurs, et il y a cinq petits napoléons qui sont cachés dedans. Les enfants peuvent s'amuser à les trouver, comme un Où est Charlie grandeur nature ! L'installation a coûté 53.000€, et la ville assure que tout est recyclable : la toile, une fois retirée, servira à fabriquer des transats, sacs et autres goodies.

L'installation de la fresque vendredi matin. © Radio France - Marc Bertrand

La fresque représente La Roche-sur-Yon tout en couleurs. Elle va rester 3 ans. © Radio France - Marc Bertrand

Une fresque de 73 mètres sur la façade de l'ancien hôtel de ville de La Roche-sur-Yon © Radio France - Marc Bertrand