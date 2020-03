EN IMAGES : Une nouvelle tapisserie "Tolkien" mise en chantier à Aubusson

"Bilbo woke up with the early Sun in his Eyes", c'est le nom du croquis qui inspire la nouvelle réalisation de la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Pour cette nouvelle oeuvre, c'est l'atelier de Françoise Vernaudon qui est mis à contribution, le début d'une aventure de quatre mois.