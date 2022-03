EN IMAGES - Une œuvre exceptionnelle rejoint les collections du Musée de Grenoble

Un chef-d'œuvre de la peinture du XVIIe siècle s'installe à Grenoble. Le musée de la ville accueille "La Bénédiction de saint Jean-Baptiste" de Reynaud Levieux. L'artiste, né à Nîmes en 1613, était surnommé "le Poussin provençal". Son tableau est déposé au Musée de Grenoble par le Musée de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pour une durée de cinq ans renouvelables cinq fois.

Une œuvre rare

Le tableau est imposant, il fait 3,22 m par 2,60 m. Il a été peint par Reynaud Levieux au milieu du XVIIe siècle. Il fait partie d'une série de neuf toiles sur la vie de Jean-Baptiste. Dans celui-ci, Zacharie bénit son fils, Jean-Baptiste, avant son départ au désert.

Cette œuvre a totalement trouvé sa place en Isère. "La collection de grandes peintures du XVIIe siècle, c'est l'un des points forts de la collection de Grenoble, mais qui, pour l'instant, était surtout centrée sur les peintres parisiens, explique Joëlle Vaissiere, conservatrice au musée de Grenoble. Et là, on a un contrepoint qui vient de la Provence et qui permet de rappeler à nos visiteurs que la peinture, ce n'était pas seulement à Paris."

L'arrivée du tableau à Grenoble est issue d'une collaboration entre les équipes du musée de la ville et du Musée de l'AP-HP. © Radio France - Dimitri Morgado

Un chemin sinueux avant Grenoble

Le tableau est affecté, au début du XIXe siècle, à la chapelle de l'hôpital Bicêtre. Dans les années 1920, il est transféré à la chapelle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est accroché jusqu'à la fin des années 1970. Il est finalement stocké dans les combles de cette chapelle. C'est à l'occasion de travaux qu'il a fallu sortir le tableau des combles. Le Musée de l'AP-HP prend alors le relais. "On a vu qu'il était à la fois certainement très beau, très sale et assez endommagé, se souvient Hélène Servan, la responsable du département des patrimoines culturels de l'AP-HP. L'idée de le faire restaurer, évidemment, nous est apparue. Le tableau le méritait."

Une longue restauration

Cette restauration a été faite en partenariat avec le musée de Grenoble avant d'y être accroché. Elle a été menée par Emmanuel Joyerot et Lucia Guirguis. "C'est une restauration qui a duré un peu plus de 18 mois. Elle a dû porter à la fois sur le support, c'est-à-dire la toile elle-même, et sur la couche picturale, c'est-à-dire les pigments, ce qu'on voit à l'œil, décrit Joëlle Vaissiere du musée de Grenoble. C'est une restauration qui a d'abord porté sur le nettoyage du tableau, notamment du support." En effet, ce support était en mauvais état et recouvert de poussière après avoir passé tout ce temps dans des combles. "Il y a aussi eu le nettoyage d'un vernis ancien, ajoute la conservatrice. Il était assez opaque et avec beaucoup de repeints qui rendaient la lecture de la composition assez difficile."

Joëlle Vaissiere, conservatrice au Musée de Grenoble, a présenté la vie de Reynaud Levieux lors de l'inauguration de l'œuvre. © Radio France - Dimitri Morgado

Une entrée prochaine dans les collections permanentes

L'entièreté du processus a été fait en partenariat avec le musée de Grenoble avant d'y être accroché. Son directeur, Guy Tosatto, n'a pas hésité une seconde à se lancer dans cette aventure. "Ça a été "oui" tout de suite parce que c'est un artiste que j'aime infiniment, s'enthousiasme-t-il. C'est un artiste très rare, il y a peu d'œuvres de lui. C'était une occasion assez unique."

Guy Tosatto, le directeur du Musée de Grenoble, est très heureux de voir une partie de l'œuvre de Reynaud Levieux dans ses murs. © Radio France - Dimitri Morgado

Le tableau est en ce moment présenté seul dans une salle dans le cadre d'une exposition dossier qui révèle à la fois au visiteur l'histoire de l'œuvre et les différentes étapes de sa restauration. Il rejoindra officiellement les collections permanentes juste après les Journées du patrimoine, en septembre.

L'œuvre dans le détail

"La Bénédiction de saint Jean-Baptiste par Zacharie" de Reynaud Levieux dans le détail. © Radio France - Dimitri Morgado

