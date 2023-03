EN IMAGES - Une série Arte avec JoeyStarr en tournage dans la Marne

Vous avez peut-être croisé une équipe de tournage ces derniers jours dans la Marne. Près de 70 personnes travaillent en ce moment sur la série Arte "Machine". Il s'agit de l'histoire d'une intérimaire dans une usine d’électroménager, ancienne des forces spéciales, qui fuit une unité de commandos de la Direction du renseignement et de la sécurité (DRSD).

Parmi les acteurs, il y a JoeyStarr, Margot Bancilhon ou encore Guillaume Labbé. Des scènes doivent être tournées jusqu'au lundi 3 avril dans le département.

Un gros dispositif cette semaine à Reims

L'équipe sera ce lundi 27 mars dans le secteur d'Epernay, avant de revenir à Reims mercredi. Des scènes "d'action" sont prévues notamment rue Maryse-Bastié. Un important dispositif doit être mobilisé, avec de nombreux figurants. L'équipe de la série prévient qu'il pourrait y avoir des coups de feu. Les habitants à proximité ont été prévenus par la production.

Des images ont déjà été tournées depuis début février dans la Marne. Après Fismes, Châlons-en-Champagne et les studios de l'ex BA 112 à Bétheny, les caméras ont été posées à l'Hôtel de ville de Reims mercredi 22 mars.

L'Hôtel de ville de Reims s'est transformé en plateau de tournage. © Radio France - Raphaël Aubry

De nombreux camions étaient garés dans les rues près de l'Hôtel de ville. © Radio France - Raphaël Aubry

Des bureaux de le la mairie ont été utilisées comme décors d'une agence d'intérim et d'une salle avec des informaticiens. Des scènes ont également été tournées dans les escaliers et dans la cours. L'équipe de la série est restée une journée sur place.

Un couple de Bétheny prête sa maison

Le tournage s'est poursuivi vendredi 24 mars dans la maison d'un couple de retraités de Bétheny, dans le Grand Reims. Jacqueline et Gérard ont postulé eux-mêmes pour prêter leur logement. Leur terrasse et leur salon était envahis de monde : "Cette pièce était vraiment pleine. Avec le matériel et trente personnes, je vous assure qu'on avait seulement un petit coin pour se mettre", explique le mari.

L'équipe de la série "Machine" s'est installée dans le jardin d'un couple de Bétheny. - DR

Le salon de Jacqueline et Gérard s'est transformé en plateau de tournage. - DR

Ces deux auditeurs de France Bleu Champagne-Ardenne ont pu resté sur place pendant le tournage. "Ils ont été super sympas. Nous avons conversé avec eux", continue Jacqueline. Une première expérience dans le cinéma à 74 ans pour ces Marnais : "On va commencer une nouvelle carrière", s'amuse Gérard.