EN IMAGES : Une vingtaine d'artistes investit le Gué de Maulny au Mans pour le festival Plein Champ Off

Une vingtaine d'artistes, parmi lesquels des Manceaux comme le duo de Mojito Fraise, Fanfan et Simak, s'est appropriée le Gué de Maulny, au Mans, ce week-end des 4 et 5 juillet, pour le lancement du festival Plein Champ. Version "Off" cette année à cause de la crise sanitaire du Covid-19, donc pas d'atelier, ni de concert. Seulement des murs en béton recouverts de peinture, de graffitis et de dessins en tous genres. Ces fresques resteront exposées dans le parc jusqu’au 13 septembre dans le cadre du festival.

Mojito Fraise © Radio France - Clémentine Sabrié

Doline Legrand Diop © Radio France - Clémentine Sabrié

Le lapin blanc © Radio France - Clémentine Sabrié

Fanfan et Simak © Radio France - Clémentine Sabrié

Wia © Radio France - Clémentine Sabrié

Stéphane Carricondo © Radio France - Clémentine Sabrié

Trams One © Radio France - Clémentine Sabrié