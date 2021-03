EN IMAGES - Une vingtaine de lieux culturels occupés pour protester contre leur fermeture

De nouveaux théâtres, opéras et scènes musicales ont rejoint vendredi le mouvement d'occupation des lieux culturels qui a débuté la semaine dernière à l'Odéon à Paris et touche désormais plus de 20 salles. L'objectif est de faire pression sur le gouvernement pour obtenir notamment la réouverture des lieux culturels, fermés depuis le 30 octobre pour cause de pandémie, et une nouvelle prolongation, au-delà d'août, des droits des intermittents du spectacle.

A Nantes, le théâtre Gradlin est occupé depuis mardi. "Nous envisageons un mouvement dans la durée. Le but c'est que ça fasse tâche d'huile et que davantage de théâtres nous rejoignent. On ne lâchera pas avant d'avoir une date de réouverture et un véritable plan de relance de l'activité et de l'emploi", explique à France Bleu Loire Océan la comédienne Kristine Maerel également membre de la CGT spectacle.

Le hall du théâtre Graslin occupé par des artistes. © Radio France - Julie Munch

Equinoxe, la Scène nationale de Châteauroux, est occupée depuis mercredi. A Niort, des professionnels du spectacle ont investi le Moulin du Roc, la scène nationale jeudi.

A Lille, les manifestants sont arrivés jeudi soir dans le Théâtre du Nord. Le metteur en scène David Bobée, nouveau directeur, apporte dans un communiqué "son soutien plein et entier à cette nouvelle mobilisation qu’il a accueillie dans le dialogue" pour que "revive au plus vite le spectacle vivant". Une vingtaine de personnes, pour la plupart membres du SFA-CGT (Syndicat français des artistes interprètes) ou des InterLuttants du Nord occupent les lieux, "une quinzaine restant dormir sur place", avec un "nombre limité pour des raisons sanitaires". "Par cette occupation, (...) nous partageons les inquiétudes de notre secteur professionnel. Nous sommes dans l'impossibilité d’exercer nos métiers", écrivent les manifestants dans un communiqué. Ils réclament "des perspectives claires de réouverture des lieux culturels et vie sociale", "un engagement sans tarder sur la prolongation de l’année blanche (...) pour tous les intermittents du spectacle et son élargissement à toutes les travailleuses et travailleurs précaires". L'année blanche, annoncée en mai dernier par Emmanuel Macron, correspond à la prolongation des droits d'indemnisation jusqu'au 31 août pour les intermittents arrivant en fin de droits entre le 1er mars et le 31 août. Près de 300 personnes ont aussi manifesté devant le théâtre ce vendredi.

La mobilisation se poursuit aussi à Limoges où les intermittents du spectacle se mobilisent aussi contre le retour "indécent" dans le calendrier politique de la réforme de l'Assurance chômage, en pleine crise sanitaire et économique.

Les intermittents du spectacle et autres précaires occupent depuis jeudi soir le Théâtre de l'Union à Limoges. © Radio France - Jérôme Ostermann

Le mouvement fait tâche d'huile

D'autres lieux sont entrés dans la boucle. C'est le cas du Grand Théâtre de Tours ce vendredi, du Théâtre des deux rives à Rouen ou encore de l'Odyssée à Périgueux.

Des pancartes de revendications ont été installées devant l'entrée du théâtre de l'Odyssée. © Radio France - Justine Claux

Au total, au moins 21 salles sont occupées ce vendredi soir à travers la France.