EN IMAGES - Uzerche : l'auditorium Sophie Dessus va être inauguré

Uzerche, France

C'était la dernière pièce manquante du puzzle. A Uzerche, l'auditorium "Sophie Dessus" sera inauguré ce samedi et viendra achever le vaste projet de réaménagement de l'ancienne papeterie.

L'auditorium vient compléter la réhabilitation du site de l'ancienne papeterie d'Uzerche © Radio France - Nicolas Blanzat

Cet équipement, voulu et porté jusqu'à sa mort par l'ancienne maire et députée de la Corrèze, fait figure de petit bijou pour le spectacle vivant. "C'est avec un coeur gros, mais aussi beaucoup de joie que le bébé est né" commente Jean-Paul Grador, qui a succédé à Sophie Dessus au poste de maire, "Sophie n'est plus là, mais on a achevé son grand projet".

Jean-Paul Grador, maire d'Uzerche, dans les rangs de l'auditorium © Radio France - Nicolas Blanzat

Cet auditorium dispose de 331 places assises et peut accueillir tous types de représentations : danse, théâtre, cirque, musique, arts de la rue, etc. Il a notamment été pensé en partenariat avec des formations artistiques pour la lumière... mais surtout pour l'acoustique. "On voulait faire en sorte que ce bâtiment soit parfaitement isolé et qu'il restitue parfaitement les sons produits sur la scène" reprend Jean-Paul Grador. A tel point qu'entre un spectateur au premier rang et un autre au plus loin de la scène, il n'y aura que trois décibels d'écart.

La compagnie de danse du briviste Hervé Koubi donnera un spectacle pour l'inauguration © Radio France - Nicolas Blanzat

L'auditorium sera inauguré par un spectacle de la compagnie de danse du briviste Hervé Koubi. Une compagnie qui se représente partout dans le monde et qui est en résidence à l'auditorium cette semaine. "Je faisais partie de ceux qui se demandaient si ce projet aboutirait vraiment un jour" lance Hervé Boubi, presque en train de rêver à haute voix. Il a été l'un des premiers sollicités par Sophie Dessus, à l'époque, pour bien penser cet auditorium. Et il est heureux de la réalisation. "C'est beau à tous points de vue. Architecturalement, c'est une réussite. Techniquement, on verra à l'usage mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour accueillir n'importe quel spectacle".

Des loges pour les artistes, collectives et individuelles, sont intégrées à l'auditorium d'Uzerche © Radio France - Nicolas Blanzat

L'auditorium a coûté 3,7 millions d'euros dont plus d'un tiers, 1,250 million, financé par l'Etat ; 800.000€ l'Europe ; 540.000€ la Région ; 370.000€ le département de la Corrèze et 740.000€ pour Uzerche, soit 20% du projet.