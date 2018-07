La Rochelle, France

Le drapeau tricolore sur les joues était de rigueur. © Radio France - Michaël Naulin

Les vacanciers ont aussi profité du soleil rochelais pour regarder le match. © Radio France - Michaël Naulin

Will (à droite) avait parié une victoire de la France 3 buts à 1. © Radio France - Michaël Naulin

Après une marseillaise entonnée à pleins poumons, les visages se tendent. Le ballon est monopolisé par les Croates, et les Bleus n'arrivent pas à imposer leur rythme. Si certains avouent se refuser à tout pronostic par superstition, d'autres sont confiants et n'hésitent pas à annoncer une large victoire des Bleus. Et puis à la 18e minutes, la délivrance. Sur un coup franc d'Antoine Griezmann, le ballon fait vibrer les filets. Les bières volent, les chaises tombent, tout le monde se lève d'un seul homme. Après l'égalisation des Croates, le but d'Antoine Griezmann juste avant la mi-temps libère tout le Vieux-Port de La Rochelle. Malgré un second but croate, les Bleus se donnent de l'air avec un quatrième but. Dans les bars aussi on commence à y croire. Des "on est les champions" commencent à être clamer. Et puis au coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie ! En quelques minutes la rue principale du Vieux-Port est envahie. Les fumigènes s'allument, les drapeaux flottent, et les cris de joie vrombissent. Certains l'avaient promis : si l'équipe de France était championne du monde, ce serait un saut dans le port...

Drapeau géant pour titre majuscule. © Radio France - Michaël Naulin

Et ils l'ont fait! Des dizaines de supporteurs ont sauté tout habillé dans le port. Certains avec un drapeau à la main.

Des dizaines de personnes se sont jetées à l'eau. © Radio France - Michaël Naulin.

Un engouement immense aussi à Rochefort, Saintes, Angoulême, Cognac...

#FRACR0 1er but des Bleus en vidéo à Angoulême @SO_Charente

1-0 pour la France pic.twitter.com/gf8SNRhsiz — Clément Guerre (@Clemguerre) July 15, 2018

400 personnes au cinéma de Fouras. © Radio France - Louie Buyens

Une victoire 4 buts à 2 et une deuxième étoile... des milliers de Charentais et Charentais-Maritime ont fêté ça très tard cette nuit.

Aux Francofolies aussi... le festival se termine ce dimanche soir...