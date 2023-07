EN IMAGES - Vermenton fait son cinéma

A Vermenton, les enfants peuvent cette semaine (du 17 au 20 juillet) participer à un stage de cinéma. Organisé par l'Assolid'R et l'association Panoramic, ces ateliers permettront la création d'un court-métrage basé sur une anecdote de la commune. France Bleu Auxerre vous emmène sur le tournage de ce film pas comme les autres.

Victor Hugo à Vermenton ?

Le scénario de ce court-métrage part d'une anecdote : Victor Hugo se serait fait arrêter à Vermenton, parce qu'il portait une croix de la Légion d'Honneur. "Le maire pense que c'est un usurpateur, explique Mickaël, animateur des ateliers et scénariste. Il va faire passer à Victor Hugo une série d'épreuves". Parmi ces épreuves, danser avec les personnages des Misérables, par exemple. Quant à la fin de l'histoire, on ne peut pas vous la raconter, explique Mickaël : "je laisse la fin ouverte et on définit ensemble à la fin de la semaine comment on termine le film". Jules, 10 ans, qui joue le maire de Vermenton a pourtant une petite idée : "je veux l'envoyer en prison".

La découverte de nouveaux métiers

Au delà des acteurs, les enfants font aussi partie de l'équipe technique. Ils gèrent la caméra, le son mais aussi le clap. Charly 13 ans, a découvert comment s'en servir : "on ne savait pas ce qu'on écrivait sur le clap. Là par exemple on doit mettre scène 3 sur 4, c'est la troisième scène et la quatrième action de la scène". Pour Juliette, 15 ans, ce court-métrage est un pas de plus dans sa passion : la réalisation, elle sera l'année prochaine en spécialité cinéma, au lycée.

Le plateau des acteurs, réalisateurs, techniciens... en herbe

A Vermenton, l'Assolid'R et Panoramic proposent aux enfants de réaliser un court-métrage © Radio France - Pauline Boudier

