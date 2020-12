EN IMAGES - Visite de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame, désormais classée à l'Unesco

Au coeur de Strasbourg, place du Château, le bruit des burins résonne dans les ateliers de la Fondation Notre-Dame. Désormais classée au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, la Fondation assure le financement et la conduite des chantiers, d’entretien, de conservation et de restauration de la cathédrale. Un savoir-faire de plus de 800 ans.

Les ateliers de la place du Château, sous les combles. © Radio France - Marie Maheux

La reconnaissance de techniques artisanales ancestrales

Aucune hésitation dans son geste. Vincent Cousquer, l'un des sculpteur de la Fondation et meilleur ouvrier de France sculpte un pinacle, sorte de pointe qui décore le haut des édifices. Férédric de Genève est le responsable des ateliers : "Il y en a pour 450 ou 550 heures de travail." Le pinacle remplacera une partie trop abimée du portail Saint-Laurent, futur chantier au nord de la cathédrale.

Deux pièces du portail Saint-Laurent, qui sera prochainement restauré. © Radio France - Marie Maheux

800 ans d'expertise

Eric Fischer, le directeur de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame est très fier de cette reconnaissance de l'Unesco : "Ça crée évidemment une exigence supplémentaire, il faut aller toujours plus loin dans la perfection. Ça va aussi favoriser et développer encore plus la coopération transnationale : nous allons accueillir les équipes d’autres ateliers et nous déplacer aussi pour échanger sur notre travail."

La partie restauration de l'atelier. © Radio France - Marie Maheux

Quelques unes des pièces de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame © Radio France - Marie Maheux

La Fondation mise sur l'avenir avec des techniques comme le laser ou le scanner 3D, déjà utilisé par d'autres ateliers européens : "La taille à la main restera une caractéristique de Strasbourg, c’est évident. Mais l’idée c’est d’intégrer ces nouvelles techniques puisque l’unesco reconnait aussi cette capacité d’adaptation", explique Eric Fischer.

S'adapter toujours, après 800 ans d'existence, la fondation a encore de beaux jours devant elle.