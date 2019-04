EN IMAGES- Visite du chantier du Complexe aqualudique de Reims

Six mois après le lancement des travaux, le complexe aqualudique de Reims commence à prendre forme. Le projet est gigantesque puisqu'il prévoit une piscine olympique, un espace de bien être et une patinoire. La livraison est prévue en août 2020.

Reims, France

Six mois après le début des travaux sur le site de l'ancien Sernam à Reims, le chantier du complexe aqualudique est déjà bien avancé. Un chantier d'envergure qui prévoit sur 13.000 mètres carrés, la construction d'un bassin olympique de 50 mètres, un bassin nordique et une patinoire. Les travaux de gros oeuvre doivent se terminer en mai et soixante personnes travaillent en ce moment sur le site.

Vue depuis l'extérieur. © Radio France - Sophie Constanzer

200 personnes sur le chantier d'ici le mois de juin

D'ici la mi-avril, c'est la charpente métallique -en forme de vague- qui doit être livrée sur le chantier. Et les bassins en inox seront également acheminés sur le site dans la foulée. Il s'agit d'un projet "unique en son genre" actuellement en France et stimulant selon Pierre Tonin, directeur des programmes chez Vinci : "d'une telle variété je n'en ai pas d'autre, car on fait des piscines, on fait des patinoires, de temps en temps des gymnases, mais là c'est les trois en même temps".

Les tribunes du complexe. © Radio France - Sophie Constanzer

La future patinoire intérieure qui sera complétée en hiver par une patinoire extérieure. © Radio France - Sophie Constanzer

60.000 visiteurs par an attendus

Ce complexe aqualudique représente pour le Grand Reims un investissement de 50 millions d'euros. C'est l'un des volets du projet "Reims Grand Centre" qui prévoit également la construction sur le site Sernam d'une salle événementielle. L'ouverture au public du complexe aqualudique est prévue pour septembre 2020.