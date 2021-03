EN IMAGES - Visitez Explora, le nouveau parc d’activités scientifiques ludiques de Saint-Étienne

Les travaux viennent de s'achever pour Explora, nouveau parc d'activités scientifiques de Saint-Étienne dans la Loire. On visite ce nouveau lieu qui ambitionne de "faire mieux, et différent de la Cité des sciences" selon Guillaume Desbrosse, directeur de la Rotonde, qui chapeaute Explora.

Un bâtiment de 300 mètres carrés, adossé à un parc de 8.000 mètres carrés, le tout à deux pas du Puits Couriot : voici Explora, nouveau parc d'activités scientifiques à Saint-Étienne dans la Loire. Les travaux viennent de se terminer pour ce nouveau lieu qui ambitionne de rivaliser avec la Cité des Sciences, à Paris, autour d'un concept, celui du "faire". Visite guidée des locaux.

A l'intérieur d'Explora : l'accueil. © Radio France - Céline Autin

"Faire" le plus possible et s'amuser en fabriquant

Explora s'adresse à tous les visiteurs dès l'âge de trois ans. A leur arrivée, pas question de regarder un film scientifique ou de lanterner dans des salles d'exposition. Trois médiateurs vont proposer des activités à réaliser : par exemple, la fabrication d'une voiture autonome ou d'une fusée à eau.

Une salle pour échanger ses idées de fabrication, en équipe. © Radio France - Céline Autin

Des outils sont mis à disposition dans une salle à l'aspect d'établi. Scotch, carton, canettes métalliques : autant d'objets utilisables pour "bidouiller" ses objets et découvrir par soi-même certains principes scientifiques.

La "salle-établi" d'Explora. © Radio France - Céline Autin

Le coin "ressourcerie" d'Explora © Radio France - Céline Autin

Selon le niveau des visiteurs, il est aussi possible d'utiliser des outils plus perfectionnés, comme des imprimantes 3D et laser.

Des outils plus perfectionnés sont mis à disposition : étau, imprimantes 3D et laser. © Radio France - Céline Autin

Derrière ces installations, il y a un parti-pri et même une philosophie, venue des États-Unis : celle des "makers" [du verbe anglais to make, faire]. "Manipuler, expérimenter, prendre des accessoires, les bidouiller. Échouer, recommencer différemment en essayant de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, explique Guillaume Desbrosse. Parce que tout l'intérêt, c'est d'aller tester les prototypes dans le parc à côté."

Un parc entier pour d'autres explorations scientifiques

Ce parc accueille plusieurs modules autour des thématiques de l’électricité, du son et des forces. On y trouve une piste pour lancer sa fusée ou bien des parachutes, et faire l'expérience de la gravité :

La "zone défi" d'Explora. © Radio France - Céline Autin

Le parc accueille aussi un espace sonore composé de deux paraboles géantes, face à face, et de tubes à voix afin d'expérimenter la propagation du son :

La "zone sonore" d'Explora © Radio France - Céline Autin

Parabole géante d'Explora © Radio France - Céline Autin

Enfin le parc compte aussi le jardin du Carbonifère, qui accueille des plantes semblables à celles qui ont donné naissance au charbon, il y a 300 million d'années. Sur une autre zone, les visiteurs pourront découvrir une expérience en cours de dépollution du sol. Les relevés seront régulièrement effectués par les étudiants de l'Université Jean-Monnet et de l'École des Mines de Saint-Étienne.

Expérience de dépollution du sol en cours à Explora. © Radio France - Céline Autin

Éveiller l'esprit critique et mettre en confiance face à la science

Près de deux millions d'euros viennent d'être investis dans ce projet conçu en 2014. De l'argent bien employé, estime Samy Kefi-Jérôme, adjoint chargé de l'éducation à la ville de Saint-Étienne et ancien professeur des écoles : "en 2021, les professeurs doivent à nouveau expliquer pourquoi la Terre n'est pas plate, ou bien pourquoi le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Ces vérités qu'on pensait acquises, aujourd'hui, les plateformes comme Youtube les mettent à mal, en particulier pour les jeunes. Un lieu comme cela est essentiel en complément de ce qu'on fait dans les classes, car expérimenter les choses, les prouver, c'est la meilleure manière d'éveiller l'esprit critique."

L'ouverture d'Explora au public n'est pas encore d'actualité, à cause de la crise sanitaire. Pour autant, Samy Kefi-Jérôme a bon espoir de voir le protocole s'alléger pour les groupes scolaires, compte-tenu des dernières décisions concernant les activités sportives. "L'exercice physique est essentiel, tout comme l'exercice de l'esprit et l'ouverture culturelle !"

De son côté, Guillaume Desbrosse n'a pas la prétention de faire des visiteurs les plus jeunes de futurs scientifiques ou ingénieurs. Il veut plutôt mettre en confiance chacun et chacune, quelque soit l'âge, face à la science : "Beaucoup ne se sentent pas à l'aise face à la culture scientifique, pour des tas de raisons. Ici on espère vous faire voir les choses différemment, selon vos compétences, selon vos freins. On veut donner envie d'aller plus loin, et de vous faire revenir !"

A l'ouverture, les tarifs pour les visiteurs particuliers et les familles seront les mêmes que ceux appliqués à la Rotonde - 4 euros tarif réduit, 6 euros tarif plein.