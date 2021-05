EN IMAGES - Visitez les toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux

Et si vous visitiez les toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux ? C'est désormais possible depuis le mercredi 5 mai après la fermeture au public liée au troisième confinement. L'office de Tourisme a repris les visites avec une jauge réduite : elle est passée de 10 à 8.

L'office de tourisme de Périgueux a repris les visites mercredi 5 mai sur les toits de l'édifice classé Monument Historique et au patrimoine mondial de l'Unesco après quelques semaines de fermeture. Visites en hauteur parfaites pour découvrir l’Histoire de Périgueux et de sa cathédrale d’architecture romano-byzantine rénovée au XIXe siècle par Paul Abadie.

Visite pluvieuse des toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux © Radio France - Flavien Groyer

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Cette visite est le moyen d'observer de plus prêt les détails des cinq imposantes coupoles et des colonnes. Mais vous aurez aussi une vue panoramique sur la ville de Périgueux : "On a une belle vue d’ensemble, avec le quartier gallo-romain, l'église Saint-Georges, la rivière qui se dirige vers Trélissac et la vieille ville" explique Monique une des guides de l'Office de Tourisme.

La visite offre un panorama sur la ville de Périgueux - Monique, une des guides de l'Office de Tourisme Copier

La visite permet d'observer la ville de Périgueux à 360 degrés © Radio France - Flavien Groyer

La vue du cloître depuis les hauteurs de la cathédrale © Radio France - Flavien Groyer

La visite longe le dessus du cloître de la cathédrale de Périgueux © Radio France - Flavien Groyer

Il faut grimper quelques escaliers en métal pour atteindre les coupoles de ma cathédrale © Radio France - Flavien Groyer

Anne et Fabrice étaient les deux courageux du jour ! Monique dirigeait la visite © Radio France - Flavien Groyer

Il reste des places !Si vous êtes décidés à visiter les toits de la cathédrale de Périgueux, il reste de la place pour le vendredi 21 mai et la semaine suivante vendredi 28 et samedi 29. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter l'Office de Tourisme au 05 53 53 10 63. La visite coûte six euros pour les plus de 18 ans, 4.50 euros pour les 12-17 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Pour respecter les contraintes sanitaires, la jauge de visiteurs est passée de 10 à 8.