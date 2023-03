EN IMAGES : voici le nouveau coffret cadeau pour les nouveaux mariés à Strasbourg

Les nouveaux mariés à Strasbourg auront droit à de nouveaux cadeaux. La maire Jeanne Barseghian a inauguré vendredi 31 mars un nouveau coffret, offert par la Ville. Il vient remplacer le traditionnel grand livre de photos sur la ville qui était offert à l'issue du mariage jusqu'à présent.

Des billets pour les musées et la médiathèque

Comme depuis un an, le coffret comprend une rosace en gré des Vosges conçue dans la même pierre que la cathédrale de Strasbourg.

La rosace en gré des Vosges est offert depuis un an aux mariés © Radio France - Jules Hauss

Mais la vraie nouveauté, c'est l'accent mis sur les institutions culturelles de la ville. Dans le coffret on retrouve un pass d'un an pour accéder à l'ensemble des musées de la ville. On y trouve également un accès d'un an à la médiathèque.

Un pass d'un an est offert aux mariés pour accéder à l'ensemble des musées de Strasbourg © Radio France - Jules Hauss

"On a regardé avec mes équipes ce qui se faisait ailleurs, justifie Abdelkarim Ramdane, adjoint en charge de l'état civil à la mairie de Strasbourg. Souvent les mariés reçoivent un pot de miel, un stylo, des plateaux, mais à aucun moment il n'y a d'expériences vécues. C'est ce qu'on souhaitait nous. On a donc mis le focus sur la culture, afin que les Strasbourgeois de toutes les classes sociales puissent y accéder. Maintenant, ils n'ont plus d'excuse : ils ont un an pour faire les musées de la Ville et les expositions temporaires."

Chaque marié bénéficie également d'un accès à la plateforme de la cathédrale de Strasbourg © Radio France - Jules Hauss

Chaque marié reçoit également un billet pour accéder à la plateforme de la cathédrale. "On a remarqué que beaucoup de Strasbourgeois, qui vivent parfois là depuis longtemps, ne l'ont jamais fait", justifie Abdelkarim Ramdane. Le financement de ce nouveau coffret va coûter 17 000 € par an à la Ville, contre un peu de 20 000 € pour le précédent cadeau marital.

Après un net rebond pour rattraper les retard liés au Covid, la mairie de Strasbourg a retrouvé son rythme de croisière sur le nombre de mariages. En 2022, on a célébré un peu plus de 1000 mariages et 1000 Pacs.