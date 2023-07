EN IMAGES - Voyage à Nantes : "j'aime l'idée du musée à ciel ouvert"

"European thousand-arms classical sculpture" et ses 19 statues sur un escalier s'imposent rue d'Orléans à Nantes.

Cela fait déjà deux semaines qu'on les croise dans les rues de Nantes. En bronze, en céramique, en marbre ou en bois, les statues du Voyage à Nantes sont disséminées dans le centre-ville jusqu'au 3 septembre prochain. Une 12ème édition vivante sous le signe de la statue, avec une vingtaine de nouveautés et beaucoup de mouvement. À l'image de la statue en bronze de Philippe Ramette, qui tente de déplacer son socle place du Bouffay, plusieurs statues sont déplacées pendant la nuit pour créer un effet de surprise.

Des statues qui font mouche auprès des passants. Chacun son interprétation. Pour la photo, Adeline et sa famille ont recréé avec leur bras l'ensemble de statues présentes rue d'Orléans à Nantes. "Ils ont toujours des sacrées idées, c'est ça qui est beau. Qu'on aime l'art ou non, il y en a pour tous les goûts, il y a toujours moyen de trouver un peu de plaisir !" sourit-elle. "J'aime l'idée que chacun s'approprie les œuvres à sa manière", ajoute Frédérique, venue de paris en week-end. "J'aime bien que ce soit dans la ville, qu'on puisse voir chaque statue plusieurs fois, passer et repasser devant. J'aime le musée à l'extérieur."

Une œuvre impressionnante, provocatrice, signée par l'artiste chinois Xu Zhen. © Radio France - Coline Mollard

Des œuvres en céramique ornent la fontaine Place royale. © Radio France - Coline Mollard

Six personnages humoristiques intriguent les passants Place du commerce. © Radio France - Coline Mollard

