Indre-et-Loire, France

L'endroit est exceptionnel par son histoire et sa nature. Le parc a été conçu par un architecte paysagiste très connu, Edouard André. Des élèves de Le Nôtre y ont aussi dessiné des canaux, ce qui a parfois donné au domaine le surnom de "petit Versailles". Pour ça, le château et le parc sont d'ailleurs classés monuments historiques depuis 2014. Et le petit plus, c'est que ce sont ces occupants, les propriétaires des lieux, qui vont faire la visite guidée ce week-end.

"On fait lire le paysage aux visiteurs" - Monique Reille, propriétaire du domaine de Baudry

"On leur fait lire le travail des architectes qui ont créé un espace magnifique. On apprend à repérer comment un architecte conçoit des bosquets d'arbres, leur place, les perspectives pour redécouvrir la maison autour de laquelle on va tourner lors de la promenade. On tourne d'ailleurs autour de la maison en utilisant les promenades réalisées par Edouard André dans le parc, ce qui veut bien dire qu'il avait réfléchi à cette déambulation possible et à ce regard qui peut changer d'un instant à l'autre".

Une ouverture exceptionnelle pour ces Journées du patrimoine

Son mari, Antoine Reille, est né au château pendant la seconde guerre mondiale, il n'y est revenu qu'à sa retraite et depuis il entretient donc régulièrement ces 500 hectares de domaine avec son épouse. Tous deux ne peuvent pourtant pas ouvrir au public toute l'année. "Pour nous ce serait très difficile d'ouvrir quotidiennement, car nous vivons ici et il faut du personnel pour entretenir mais nous faisons quand même un effort particulier pour ces Journées du patrimoine pour pouvoir faire profiter d'autres personnes du travail qui a été fait par Edouard André, par Le Nôtre, etc". Le couple a bien un employé permanent sur le domaine, mais pour tout remettre en état en vue de ce week-end, il a fallu à ce dernier y consacrer un mois et demi de travail.

Edouard André, l'architecte paysagiste du parc de Baudry, s'est illustré ailleurs dans le monde, à Liverpool, Montevideo, mais aussi en Russie et en Lituanie. C'est aussi lui qui a conçu le parc de la Villa Massena à Nice.

Monique et Antoine Reille proposent deux visites guidées de leur domaine à 15h et 17h ces samedi et dimanche. Prix des visites, 5 euros par personne. C'est gratuit pour les moins de 12 ans.