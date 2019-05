En intérieur ou en plein air… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des musées, des fleurs, des plantes, des fraises et du bien-être ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

De jour comme de nuit, vous allez avoir de quoi vous occuper…

La Nuit Européenne des Musées en Dordogne

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture. Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1h du matin, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d’une trentaine de pays d’Europe. A voir en Dordogne : le Musée du Tabac, le Musée de la ville et le Musée Costi à Bergerac, la Maison John et Eugénie Bost à La Force samedi de 18h à 20h, le Bastideum de Monpazier, le Musée national de préhistoire des Eyzies, le Musée André Voulgre de Mussidan, le Musée gallo-romain Vesunna et le Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord à Périgueux.

Floralies de Ribérac, ce week-end

Le Judo-club de Ribérac organise ses 16èmes Floralies, samedi et dimanche, dans le décor naturel du Parc de la Mairie où près de 40 exposants sont présents. Vous pouvez venir admirer de belles présentations fleuries et colorées, observer le travail des artisans du fer, du cuivre, et du bois, faire vos achats, mais également vous restaurer sur place pendant ces deux jours d’exposition. Pour la joie de tous les enfants présents dans le parc, un grand lâcher de ballons aura lieu le dimanche à 16h. Enfin comme l’an passé, des « taxis-fleurs » sont à votre disposition pour transporter vos achats. Les bénéfices de cette manifestation florale sont entièrement réservés au Judo-Club de Ribérac, qui sollicite un droit d’entrée dans le parc de 2€ avec tombola, et laisse l’accès gratuit aux enfants de moins de 12 ans.

Fête de la fraise et des fleurs à Vergt, dimanche

La 19ème Fête de la fraise et des fleurs de Vergt vous propose ce dimanche des animations tout au long de la journée. Tarte géante, vide-grenier, marché fermier, artisanat et marché aux fleurs, intronisation à la confrérie à 11h15 et repas poule farcie à 13h15. L’entrée adulte est à un euro et est gratuite pour les enfants.

Salon du bien-être et des médecines douces à Thenon, ce week-end

L’Office de Tourisme Vézère Périgord Noir lance la 6ème édition du salon du bien-être et des médecines douces à Thenon, ce week-end. L’entrée et la participation aux 14 conférences et ateliers participatifs sont intégralement gratuites. Le samedi et le dimanche en continu, de 10h à 19h, 45 exposants sont présents : massages (polynésien, ayurvédique, ..), naturopathie, iridologie, aromathérapie, feng shui, sophrologie, hypnose, magnétisme, naturopathie, méditation, numérologie, géobiologie, lithothérapie, fleurs de Bach, astrologie, et librairie spécialisée... Animations musicales et visuelles viennent compléter ce programme, et une restauration bio vous est proposée sur place.

Foire aux fleurs et aux plantes de Monpazier, dimanche

Dès 9h, de nombreux professionnels vous proposent, ce dimanche au cœur de la bastide de Monpazier, des plants, des fleurs, des arbustes et des rosiers pour agrémenter votre jardin et décorer votre maison. Entrée gratuite pour les visiteurs.