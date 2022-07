En Isère, l'été sans les piscines publiques de certaines communes

36°C attendus à Grenoble ces lundi 18 et mardi 19 juillet, 37°C, même, à Vienne et Roussillon. La canicule revient en force cette semaine dans toute la France, et l'Isère n'est pas épargnée. Mais alors que certains pensaient aller piquer une tête dans la piscine publique d'à côté, certains ont dû aller chercher d'autres bassins. A Domène, Zito, sa femme et sa fille sont venus profiter de la piscine d'été, avant que celle-ci ne ferme en août : "_On trouve ça dommage_, pas mal de gens qu'on connait venaient là. Avec la petite, c'est compliqué de partir en vacances, alors sans piscine municipale, on va galérer pour trouver un coin d'eau".

Des fermetures aux raisons multiples

Les raisons de ces fermetures sont multiples : la première, c'est le besoin de rénovation de certains bassins. A la piscine universitaire de Saint-Martin d'Hères par exemple, des travaux ont commencé pour l'isolation thermique du bâtiment et le raccordement au réseau de chauffage urbain. A Villefontaine aussi, la piscine de Saint-Bonnet est en travaux.

Même chose à Vif, où se trouve, selon la directrice de communication à la mairie, Marine Béjoint, "la plus vieille piscine du département" qui devait absolument être rénovée. Fermée à la fin de l'été dernier comme d'habitude, l'incertitude planait sur le sort de cet équipement, en raison des coûts qu'impliquerait un tel chantier. Les élus ont finalement voté en juin 2022 la remise aux normes de cet équipement. Le temps des appels d'offre et des travaux qui suivront, une réouverture pour l'été 2023 reste très incertaine.

Dans d'autres communes, le coût s'est finalement avéré un obstacle infranchissable. Fermés les deux derniers étés pour cause de Covid, les bassins extérieurs de la piscine de Voiron ne seront jamais reremplis. Les travaux pour les maintenir en état, en plus de leur fonctionnement étaient trop couteux. Ils seront donc remplacés par des jeux d'eau, un chantier là aussi important mais pour un nouvel équipement a priori moins couteux à faire tourner. En attendant, la piscine intérieure, habituellement fermée l'été, reste ouverte en contrepartie, "d'autant qu'il est possible de l'ouvrir complètement sur toute une façade", explique un membre de la mairie.

A Domène, un déficit trop important selon la mairie

Le prix, c'est aussi ce qui bloque à Domène. Sur les trois mois d'ouverture habituelle l'été (de début juin à fin août), la mairie a fait le choix cette année de n'ouvrir au public que trois semaines en juillet, les cinq semaines d'avant étant réservées aux scolaires. Une fermeture sur tout le mois d'août, donc, que le maire Chrystel Bayon justifie par un coût de fonctionnement trop élevé pour la commune, avec un déficit qu'elle ne peut plus supporter seule : "On estime que la piscine est fréquentée par _plus de 70% de gens qui ne sont pas de la commune_. Aujourd'hui le Domenois ne peut pas supporter seul ces dépenses-là".

Les habitants de Domène et des environs trouveront porte close devant la piscine en août 2022. © Radio France - Bastien Roques

Une décision qui a provoqué une levée de boucliers chez les riverains. Habitante de la commune depuis 12 ans, Elise a rédigé une pétition qui a recueilli près de 700 signatures. "J'y vais souvent avec mes filles. Les enfants se retrouvent entre copains et copines, nous les parents on se retrouve entre amis. Il y a plein de familles qui ne partent pas en vacances, la piscine c'est le seul endroit où ils pouvaient se retrouver. _C'est un espace convivial et social_, qui est vraiment très agréable".

Vers une fermeture définitive à Domène ?

Certains habitants craignent que cette fermeture sur un mois soit le premier pas vers une fermeture définitive à terme de la piscine de Domène. Une crainte balayée par le maire de la commune, qui assure que "ce n'est absolument pas le projet". Néanmoins, pour que la piscine survive, il faudra selon lui revoir le mode de gestion et le financement, pour faire participer toutes les communes de la Métropole.

Voire même en appeler à l'Etat, comme l'ont fait justement le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari, et le Sénateur LR de l'Isère Michel Savin, par ailleurs ancien maire de Domène. Dans un courrier commun, ils appellent à un "plan piscine" national, pour venir en aide aux nombreuses communes en France qui ne peuvent plus supporter la charge de tels équipements.

L'Etat appelé à la rescousse

"L'objectif de ce courrier c'est de rappeler à la ministre la nécessité de mettre en place un plan piscines, que l'Etat mette les moyens nécessaires pour accompagner les collectivités, régions, départements, communautés de communes, comme ça a été le cas _dans les années 60 où il y a eu le plan des 1 000 piscines_. Aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent que l'on souhaite", explique Michel Savin.

Pour lui il y a urgence, les piscines municipales étant le principal moyen d'apprendre aux enfants à nager, et ainsi limiter le nombre de noyades : "Aujourd'hui on voit encore des centaines de personnes dont de jeunes enfants qui périssent par des noyades. _Quand on demande dans la loi l'apprentissage de la natation, il faut en donner les moyens aux collectivités, et ce n'est pas le cas aujourd'hui_". Pas plus tard que le mois dernier en Isère, un garçon de 12 ans est mort noyé à Chasse-sur-Rhône. Sa sœur de 6 ans a elle pu être sauvée.