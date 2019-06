En Isère, la Casamaures retenue pour le loto du patrimoine 2019

Saint-Martin-le-Vinoux, France

C'est le petit palais oriental des Alpes.

La Casamaures, une villa de style néo-mauresque construite de 1855 à 1867 par le grenoblois Joseph Jullien dit Cochard, est le monument isérois retenu pour le loto du patrimoine 2019. Située à l'entrée de Grenoble, à Saint-Martin-le-Vinoux, cette villa est, depuis 38 ans, en chantier de restauration, et a été classée monument historique en 1986. Elle bénéficiera donc, comme les 120 autres monuments retenus, d'un soutien financier grâce aux jeux "Mission Patrimoine" de la FDJ : le tirage d’un super loto le 14 juillet et deux tickets à gratter mis en vente en septembre. Les travaux envisagés portent sur la restauration des vitrages des neuf baies de la façade en bois du jardin d'hiver, et la restitution du promenoir d'origine avec ses belvédères.