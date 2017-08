En Limousin en été on visite des entreprises d'habitude totalement fermées au public

C'est un type de visites auquel on ne pense pas forcément de premier abord mais qui remporte un beau succès : en été, et parfois même toute l'année, vous pouvez visiter des entreprises du Limousin. Exemple au laboratoire Boiron à Limoges.

Cinéma ? Piscine ? Lecture ? Canapé ? Et si vous profitiez des jours de pluie (et de beau, ça marche aussi !) pour visiter des entreprises de la région ? C'est possible cet été, et même parfois à d'autres périodes de l'année, grâce à un certain nombre de professionnels qui vous ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur univers de travail de l'intérieur. Avec parfois des rencontres étonnantes ! "On a visité Météo France une fois", raconte Pierre de Verneuil-sur-Vienne venu visiter le Laboratoire Boiron en plein mois d'août à Limoges. Ce jour-là avec lui une quinzaine de visiteurs sont autorisés à entrer dans l'entreprise leader de la fabrication de médicaments homéopathiques.

Boiron emploie 26 salariés sur le site de Limoges. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

Visiteur et entreprise : un plaisir partagé

Dès le début de la visite, le directeur du site, Didier Leyris présente son entreprise. 26 salariés à Limoges, 400 pharmacies de la région partenaires, 3700 collaborateurs dans le monde, plus de 600 millions de chiffre d'affaires ... Mais n''allez pas lui dire que l'homéopathie est un placebo ! Le directeur à des arguments, il échange longuement avec les visiteurs, répond aux questions : "C'est un plaisir pour moi, je suis très fier de mon métier, c'est très enrichissant de partager avec plein de gens différents", explique-t-il. L'échange préalable dure une bonne heure, avant que les visiteurs ne soient autorisés à entrer dans les ateliers.

Une véritable immersion dans le quotidien des entreprises pour les visiteurs. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

Autant se souvenir dans quel tiroir est rangé ce qu'on cherche ! © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"On entre dans des endroits où on entre pas d'habitude", sourit Bruno. Aujourd'hui certains sont venus tout spécialement pour se renseigner sur l'homéopathie. On parle formes galéniques, préparations magistrales, tubes, doses, allopathie ... "Moi je suis en bout de chaîne je contrôle", explique Pembé Sari en mettant des tubes dans des sachets commandés par des pharmacies. Quelques minutes plus tard c'est retour en salle de réunion pour tous les visiteurs pour une dernière séances de questions avec le directeur. Autour de la table une jeune fille de 17 ans. C'est la 3ème entreprise qu'elle découvre : curieuse d'explorer le monde du travail et à la recherche d'idées pour l'avenir !

