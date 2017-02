En Limousin, un jeu pour enfants lancé pour sauver... un crapaud !

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) a lancé une campagne de financement participatif le 6 février. Le but ? Créer un jeu dédié aux enfants pour sensibiliser les plus jeunes mais aussi les parents et enseignants à une cause : le sonneur à ventre jaune. Un petit crapaud.

Cet animal, dont le ventre ressemble étrangement à une salamandre, est une espèce qui régresse en Europe. En Limousin, une terre où l'on en trouve encore pas mal, le GMHL a décidé de se mobiliser.

1700 euros récoltés en dix jours

Lancée le 6 février dernier, la campagne de financement participatif a déjà permis de récolter 1695 euros sur le site du GMHL. L'objectif fixé à 2000 euros pour pouvoir éditer 1000 exemplaires du jeu "Simou le Sonneur". "Un jeu sera envoyé dans chaque école de l'ancien Limousin" explique Magali Evanno, du Groupe Mammalogique du Limousin. La région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Nature et Découvertes et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ont aussi participé financièrement à ce projet.

"On voulait une approche ludique et pas culpabilisante"

"Plutôt que de passer sur une approche culpabilisante, on a voulu proposer une approche ludique dédiée aux 4-12 ans. On se rend compte que les gens font plus attention, notamment quand ils jardinent. Et ça, c'est bien pour les amphibiens qui aiment les points d'eau éphémères. Mais le combat n'est pas gagné", ajoute Magali Evanno. Le jeu, à quoi il ressemble ? 54 cartes et trois modes de jeu différents pour apprendre à connaitre le Sonneur à ventre jaune.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site du GMHL ou sur Helloasso.com .