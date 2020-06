Loire-Atlantique : un père et son fils, de Bouaye, ont participé au clip de Jean-Louis Aubert

Un vrai moment de bonheur, et ça tombe bien, puisque la dernière chanson de Jean-Louis Aubert est intitulée « du bonheur » : Eric Malherbe, un habitant de Bouaye, en Loire-Atlantique, et son fils Louis, 11 ans, ont contribué au clip de la chanson, diffusé sur la chaîne YouTube.

Le chanteur de Téléphone et des Insus a en effet décidé de réaliser un clip participatif, en demandant aux internautes de lui envoyer leurs vidéos. Celles qui ont été retenues sont intégrées dans des cadres qu'on voit défiler pendant le clip. Eric et Louis ont eu une idée toute simple : la chanson de Jean-Louis Aubert parle de bonheur, de construction, de tour, de grattes ciels. Alors, pourquoi ne pas construire une tour en Kapla, ces petites planchettes en pin que les enfants utilisent justement, pour des jeux de construction ? Et cette tour, une fois construite, pourquoi ne pas la détruire, juste pour le plaisir de la reconstruire ? C'est la maman, Caroline, qui filme. En tout, 7.000 vidéos ont été envoyées, et la famille Malherbe a découvert il y a deux semaines que la leur avait été sélectionnée.

On la voit passer pendant sept secondes, 1,41 minute après le début du clip. Du bonheur, dit le père de famille : « Ma femme est professeur des écoles, en maternelle, et pendant le confinement, elle avait lancé un défi à ses élèves, de faire des tours en kapla. C’est cette idée qu’on a utilisée et on a bien rigolé quand on a vu qu’on était dans le clip ». Du bonheur aussi pour Louis, âgé de 11 ans, d'autant plus que depuis deux semaines, son père et lui ont les honneurs de la presse : « Ça fait bizarre, c’est drôle d’être dans le journal. Si ça se trouve, il y a des copains qui vont voir ».

« Du bonheur », dernière chanson et clip de Jean-Louis Aubert, avec, donc, la participation de la famille Malherbe, de Bouaye. Depuis sa sortie le 26 mai sur YouTube, le clip affiche plus de 315.000 vues.