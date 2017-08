Pont-à-Mousson : la bière artisanale lorraine cartonne

La bière artisanale attire de plus en plus de consommateurs, mais aussi de producteurs. Dans le domaine des micro-brasseries, celle des Brasseurs de Lorraine, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), fait figure de précurseur. Ses deux co-fondateurs accumulent les médailles dans le monde entier.

Depuis quelques années, il existe en France un réel engouement pour la bière artisanale. Signe de la bonne santé du secteur : en moyenne une brasserie s'installe chaque jour selon le syndicat national des brasseurs indépendants. La Lorraine fait partie des régions les plus dynamiques de ce secteur. Un exemple : les Brasseurs de Lorraine, qui produisent aujourd'hui 14 breuvages sur leur site de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). La structure, fondée par deux lorrains il y a 15 ans, enchaîne les médailles dans les concours internationaux. Cette année elle a ramené 4 breloques du concours de Miami (Etats-Unis).

Un pari fou

Il y a 15 ans, Régis Bouillon et Jean-François Drouin décident de lancer leur brasserie. A l'époque, ils ne brassent qu'une seule bière : une blonde triple. "On nous prenaient un peu pour des fous, parce que c'est une bière forte, de dégustation, pas la bière que l'on boit habituellement", raconte Régis Bouillon. Mais le pari est gagnant, puisque 15 ans plus tard, Brasseurs de Lorraine est en bonne santé, et produit désormais 14 breuvages différents. Une diversification de leur offre, qui leur permet de toucher un plus large pannel de consommateurs. Ici il y a des blanches légères, des blondes aromatisées à la bergamote...ou encore à la mirabelle !

Les Brasseurs de Lorraine produisent 14 sortes de bières différentes. © Radio France - Manon Klein

Entre 80 et 85% des bières de Brasseurs de Lorraine sont vendues dans la région, et environ 10% dans le reste de la France. Depuis quelques années, elles s'exportent aussi à l'étranger, et en particulier vers l'Asie. Les médailles remportées dans les concours internationaux facilitent le travail de démarchage à l'étranger, "C'est un peu comme une carte de visite" confie dans un sourire Régis Bouillon.

Première étape dans le processus de fabrication : le concassage des matières premières (malt et houblon) © Radio France - Manon Klein

En raison notamment du succès des bières artisanales, les producteurs lorrains de malt et de houblon sont de plus en plus nombreux à se lancer. Ils avaient un peu déserté la région dans les années 1990. Après avoir quasi-disparu, le houblon fait son grand retour en Lorraine !