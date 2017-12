En Lorraine, les fans de Johnny rendent hommage à leur idole

En Lorraine comme ailleurs, les fans de Johnny pleurent la mort de leur idole. Des initiatives pour lui rendre hommage se multiplient un peu partout.

C'est certain : Jean-Luc va continuer de se produire en tant que sosie de son idole, Johnny. Même s'il le concède, cela ne sera plus pareil. "C'est sûr que ça va me faire drôle de remettre mes habits de scène."

Je vais faire comme avant. Les gens seront peut-être plus demandeurs, et plus tristes". - Jean-Luc, sosie de Johnny.

Jean-Luc va continuer de se produire sur scène pour rendre hommage à Johnny Hallyday. © Radio France - Marie Roussel

Ces prochains jour, ce Vandopérien va enchaîner les prestations pour le Téléthon. "Je chanterai les plus belles chansons de Johnny. Comme "L'envie d'avoir envie", qui était sa préférée".

Autre fan, très endeuillé, c'est Michel. Photographe nancéien, il a suivi son idole dans ses tournées et a réalisé plus de... 4000 clichés de Johnny Hallyday. Un trésor, qu'il aimerait bien partager aujourd'hui. Des maisons de disques l'ont contacté pour acheter ces photos jamais publiées :

Je me rends bien compte que ça intéresse beaucoup de monde. Ce serait un beau cadeau pour tous les gens qui l'aiment d'avoir des inédits. - Michel, photographe.

Michel Leclercq, photographe, possède 4000 clichés de Johnny chez lui.

Michel est l'un de ses 4000 clichés de Johnny Hallyday. © Radio France - Marie Roussel

Publiquement, aussi, des fans ont tenu à célébrer la mémoire du chanteur. La patinoire du Quai des Glaces, devant la gare de Nancy, a diffusé en boucle ses chansons, toute la journée.

Des hommages spontanés

Un peu plus loin, une agence immobilière nancéienne a changé sa devanture. Elle a remplacé ses annonces habituelles par des photographies de Johnny Hallyday :

Sur la devanture de cette agence immobilière, une dizaine de clichés de Johnny, et de Jean d'Ormesson, à la place des annonces habituelles. © Radio France - Marie Roussel

A Épinal, dans les Vosges, les commerçants ont installé un immense portrait de Johnny Hallyday place Pinau. Dessus, on peut y lire "Adieu, Johnny" :