En Lorraine, les spectateurs sont de retour dans les salles de cinéma

Le secteur du cinéma en France retrouverait-il des couleurs ? Après une année 2022 compliquée, les salles obscures reprennent du poil de la bête. La fréquentation atteint 15,77 millions d'entrées au mois de mars, soit 18,1 % de plus par rapport à l'année dernière, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Une tendance qui se confirme aussi en Lorraine. Au cinéma Royal à Saint-Max, les spectateurs sont de retour.

Le succès des films pour enfants

Une longue file d'attente s'étend dans le hall du cinéma. Tout le monde, ou presque, est là pour voir le même film. "Bonjour, je voudrais trois places pour Super Mario Bros, s'il vous plaît", demande Joëlle au guichet. La retraitée veut faire plaisir à ses petits-enfants en les emmenant voir le dernier film d'animation sorti en salle.

À 9 euros la place, cela représente un budget d'aller au cinéma mais les tarifs ne la freinent pas : "ça fait partie de nos priorités au niveau de la culture. On a toujours aimé le cinéma depuis qu'on est adolescents et ça continue, même à la retraite". Et ce n'est pas son petit-fils Maël qui va s'en plaindre. "J'aime bien le cinéma, l'ambiance, le grand écran et les fauteuils rouges", raconte-t-il.

Le cinéma pour s'évader ?

Depuis le début de l'année, la fréquentation du cinéma Royal est en hausse de 34 %. "On voit plus de monde au guichet, on fait plus de préventes. On commence aussi à le sentir le week-end, notamment avec les films pour enfants", observe Baptiste, le guichetier. Le retour des spectateurs s'explique notamment par "la morosité actuelle", selon Hervé Cassin, le propriétaire du cinéma. "On s'est aperçus d'une chose : quand on a des périodes moroses comme aujourd'hui, les gens viennent se détendre au cinéma", explique-t-il.

Autre raison : les films porteurs à l'affiche. "On a eu Astérix et Obélix, Alibi.Com 2 et Les Trois Mousquetaires. De toute façon, avec un film porteur, les gens ont envie d'aller au cinéma", précise-t-il. La tendance devrait se poursuivre, notamment grâce au film Super Mario Bros qui réalise le meilleur démarrage pour un film d'animation avec plus de 377,6 millions de dollars générés dans le monde.