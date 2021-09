En Lozère, la rentrée sportive avant la rentrée scolaire

C'est le moment pour les parents d'inscrire leurs enfants à une activité sportive. À Mende Karine a choisi le foot pour son fils : "il est très content que ça reprenne dans sa vie. Il était temps maintenant, c'est top. Il est content, nous aussi. En dehors de l'école, ça leur permet d'avoir un lien social autre. Et puis, il y a des règles qui sont inculquées par le biais du collectif, qui sont importantes et qui sont à intégrer à l'âge qu'ils ont."

Mais cette année à partir du 30 septembre, les adolescents de 12 ans, et plus, doivent être détenteurs d'un pass sanitaire pour pouvoir intégrer un club sportif. Si le fils de Karine n’en a pas besoin, sa fille Mélissa, qui vient d’avoir 12 ans, devra présenter un pass sanitaire pour pratiquer la gymnastique : "ah oui, moi, je peux vous dire que j'ai hésité. J'hésite encore. C'est parce que je fais partie des gens qui ne sont pas pour la vaccination chez les enfants. Je précise bien chez les enfants. J'estime qu’aurait pu être un peu plus indulgent. Voilà, donc on va voir. Je ne compte pas la faire vacciner. Elle sera testée quotidiennement, puis on verra la suite. Mais bon, elle a tellement envie de continuer la gym que c'est comme ça."

C'est le moment pour les parents d'inscrire leurs enfants à une activité sportive © Radio France - said makhloufi

Le reportage de Said Makhloufi Copier