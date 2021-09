En Lozère, le pass sanitaire complique la rentrée des clubs de sport amateur

Il ne s'agit que de prémices car le mois de septembre, dédié aux inscriptions dans les plus de 160.000 clubs amateurs de l'Hexagone, ne fait que débuter. Mais les premiers signaux ne sont pas bons explique Anne Giscard, la présidente du club de gymnastique sportive de Marvejols : "cette année m'inquiète particulièrement, notamment la reprise, parce qu'avant même de démarrer l'activité de gymnastique aujourd'hui, il y a tout un lot de incertitudes qui planent sur le club à ce jour. _J'ai deux entraîneurs qui ne sont pas vaccinés_, juste à préciser que c'est un club qui fonctionne uniquement sur du bénévolat. Donc, je n'ai pas salariée sur le club. Donc, deux entraîneurs non vaccinés, ce qui suppose un groupe environ 25 personnes, 25 enfants qui aujourd'hui n'ont pas d'entraîneur. Voilà la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui."

Une tendance qui semble générale, et principalement due au pass sanitaire et à ses implications. A partir du 30 septembre pour les 12-17 ans doivent présenter un pass sanitaire pour intégrer un club de sport, un sésame qui sera obligatoire. Une mesure qui soulève parfois des réticences avec lesquelles les clubs doivent composer Perrine Monteil présidente de Marvejols Sport Foot : "cette histoire de vaccination va quand même impacter la vie sociale, associative et sportive des enfants. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on le réclame donc au niveau associatif et pas au niveau scolaire. Donc les enfants peuvent aller à l'école, mais ne peuvent pas pratiquer si leurs parents décide de ne pas les vacciner. "

Le forum des associations qui a lieu ce samedi 11 septembre à Marvejols permettra de donner quelques indications.

Comme chaque année, la Ville de Marvejols organise le forum des associations. Ce rendez-vous incontournable, qui marque le début de la saison pour toutes les associations de la commune, se tiendra ce samedi 11 septembre, de 10h à 18h, sur l’Esplanade. Toute la journée, les Marvejolaises et les Marvejolais pourront découvrir les associations sportives, culturelles, artistiques, sociales qui font vivre la commune et œuvrent chaque jour pour le lien social. Plus de 50 associations seront présentes pour présenter leurs activités et procéder aux inscriptions des adhérents, malgré le contexte sanitaire qui empêchera toute démonstration. Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble de la manifestation mais la passe sanitaire ne sera pas exigé.

Pour les parents, la règle sera identique.

À compter du 30 septembre, le pass sanitaire sera étendu aux adolescents dès 12 ans et 2 mois. Dans un premier temps, l'extension du pass sanitaire était prévue pour les 12-17 ans. Le but est de ne pas pénaliser les moins de 12 ans, qui ne peuvent pas encore se faire vacciner. Pour formaliser ce changement, "un décret est à venir", a-t-on indiqué de même source. Ce délai supplémentaire donnera deux mois à ces adolescents pour se faire vacciner. À l'heure actuelle, l'écart minimal entre deux injections de vaccin à ARN messager est de trois semaines. Il faut attendre une semaine, passée la deuxième injection, pour que le pass sanitaire soit valable, excepté si l'on a reçu le vaccin Janssen. Dans ce cas précis, il faut attendre 28 jours. Un certificat de test négatif de moins de 72 heures peut aussi servir de pass sanitaire, tout comme un certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

