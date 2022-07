Une exposition Lego à la conquête de la lune au Pôle des étoiles de Nançay

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 3 janvier 2023, une exposition Lego est présentée au Pôle des étoiles de Nançay. Une dizaine de sculptures sont présentées, consacrées à la découverte spatiale, et aux premiers pas des hommes sur la lune.

Il a fallu 240 heures de travail et 23 000 pièces pour réaliser cette Jeep lunaire et l'astronaute.

Imaginez 23 000 briques de Lego empilées, qui représentent un astronaute presqu'à taille réelle et une Jeep lunaire. Ça demande 240 heures de travail, et c'est le travail du studio Epicure, qui a monté une dizaine de pièces en Lego, présentées du 1er juillet au 3 janvier 2023 au Pôle des étoiles de Nançay. Des sculptures consacrées à la découverte spatiale.

Titouan, 11 ans, découvre les créations avec des étoiles dans les yeux. "Ma préférée, c'est la fusée de Space X avec le satellite. C'est réaliste. Et c'est bien qu'il y ait une exposition avec des Lego. Je trouve, c'est plus compréhensible sur place."

La fusée Space X et la station spatiale internationale sont aussi représentées. © Radio France - Juliette Mylle

Les enfants peuvent également jouer avec des Legos mis à disposition, pour créer leurs propres fusées. Il y a même un petit film sur les premiers pas des hommes sur la lune, diffusé sur une télévision en Lego elle aussi.

Charbel Kazandjian est le responsable du Pôle des Etoiles. Pour lui, cette exposition permet vraiment d'apprendre en s'amusant. "La science, et même beaucoup de choses, on peut les appréhender comme ça, avec le jeu et avec l'amusement. La médiation entre les chercheurs et le public passe par le jeu."

En tout, une dizaine de sculptures sont présentées lors de cette exposition temporaire. © Radio France - Juliette Mylle

Le président du musée espère attirer 30 000 personnes tout au long de cette exposition, c'est à dire autant que lors de l'exposition Lego Star Wars, qu'ils avaient organisée il y a trois ans.