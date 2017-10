En Mayenne, avant-première nationale de la nouvelle création de Raymond Depardon au Festival du Film Judiciaire

La 9ème édition se déroule aujourd'hui, jeudi 5 octobre, et demain, vendredi 6 octobre, au Cinéville de Laval.

L'organisateur de ce rendez-vous cinématographique, l'association Atmosphères 53, a retenu le thème de la liberté cette année. 4 films, autour de cette notion, seront présentés au public. Des critiques, des magistrats et des spécialistes des Droits de l'Homme participeront aux séances pour discuter avec la salle. L'événement c'est bien-sûr la projection, en avant-première, du nouveau film du réalisateur et photographe Raymond Depardon, l'un des maîtres du film documentaire (Délits flagrants, 10e chambre, instants d'audience, Profils paysans, la vie moderne) : 12 jours capte les premiers instants d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, avant que la décision du juge des libertés ne soit donnée.

Au programme ce jeudi 6 octobre : à 18h Loving de Jeff Nichols et à 20h30 I'm not your negro de Raoul Peck. Demain à 18h Le 7ème juré de Georges Lautner et à 20h30 12 jours.

Toutes les infos ici sur le site de l'association Atmosphères 53.