En Mayenne, bientôt une "route des Joyaux" pour découvrir 12 sites du patrimoine

Les propriétaires de 12 châteaux, manoir et moulin se sont réunis dans l'association "Quatre pa(s)" pour permettre aux Mayennais et touristes de repérer les "richesses patrimoniales" qu'offre le département. Le lancement officiel aura lieu le 17 mai.

Pays de la Loire, France

Châteaux, parcs, manoir et même moulin... Douze sites font partie de la "route des Joyaux de la Mayenne", un circuit touristique visant à relier ces sites patrimoniaux. Bâtis entre le 13e et le 19e siècle, ils se situent en Nord comme en Sud-Mayenne. Le lancement officiel de ce parcours aura lieu le 17 mai prochain.

Parmi les sites engagés : le château de Bourgon, à Montourtier, une immense bâtisse médiévale aux touches Renaissance, entourée de verdure.

Faire venir de nouveaux visiteurs

Pour Alain Ducatillon, propriétaire depuis 15 ans avec son épouse, rejoindre le projet était une évidence. "On a bondi sur l'occasion ! "Les Joyaux de la Mayenne", je trouve que (l'appellation, ndlr) est très astucieuse : on a des pierres mais qu'il faut polir, faire briller", détaille le châtelain.

Avec ce circuit, Alain Ducatillon espère partager les secrets de son château avec de nouveaux visiteurs, alors que 70 % de sa clientèle est étrangère : "Je pense que ça va faire venir plus de monde. De Mayenne, d'abord. Et pourquoi pas le Parisien, le Lillois, le Lyonnais qui viendrait parce qu'il y a cette offre de douze sites ?"

Direction 40 kilomètres plus au sud, au château des Arcis à Meslay-du-Maine. Fait de granit et entouré de douves, il a été construit au 17e siècle. Catherine Cauchois, sa propriétaire et présidente de l'association Quatre Pa(s), est à l'origine de la Route des Joyaux de la Mayenne.

Des sites parfois inconnus des touristes et des Mayennais

Ce projet, c'est aussi pour faire découvrir au public des sites qui exigent de lourds investissements."Quand les visiteurs admirent le travail que nous avons fait et disent que c'est vraiment bien, ça nous fait chaud au cœur et nous donne envie de continuer. Et pour eux, c'est un lieu de promenade en famille. Ce partage est quelque chose d'important", explique la châtelaine.

L'idée du parcours est aussi de faire découvrir les richesses patrimoniales, inconnues des touristes et parfois même des promeneurs du dimanche selon Catherine Cauchois : "On va sur un site parce que l'office du tourisme nous dit que oui, c'est joli le château de Craon. Mais on n'a pas idée que 20 kilomètres plus loin, il y a les jardins du château de la Rongère, suspendus au-dessus de la Mayenne... Même si vous êtes Mayennais de longue date".

Ces Joyaux de la Mayenne peuvent-ils rivaliser avec les très touristiques châteaux de la Loire ? Les bâtisses de la Mayenne offrent un cadre plus authentique, selon Catherine Cauchois.

"Ce sont des _demeures plus petites, intimes_. Même si on fait une visite libre, on peut croiser le propriétaire dans le jardin en train de désherber ou de pousser une brouette. On peut parler avec lui : c'est un véritable enrichissement, tant pour les visiteurs que pour les propriétaires."

Les propriétaires espèrent que d'autres sites rejoindront la route des Joyaux de la Mayenne. En attendant, l'inauguration se fera bien à douze le 17 mai prochain.

La liste des douze sites :

Châteaux et parcs : des Arcis (Meslay-du-Maine), de Bourgon (Montourtier), de Craon, de la Grande Courbe (Brée), d'Hauterives (Argentré), de Lassay (Lassay-les-Châteaux), Le Puy (Ruillé-Froid-Fonds), de Magnanne (Ménil), de la Rongère (Saint-Sulpice), de Varennes-L'Enfant (Épineux-le-Séguin).

Manoir de Favry (Préaux) ; Moulin de Thévalles (Chémeré-le-Roi)