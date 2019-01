En Mayenne, c'est un film de Dany Boon qui a fait le plus d'entrées au cinéma

Mayenne, France

La palme du film qui a fait le plus d’entrées en Mayenne est attribuée à… La Ch'tite Famille, de Dany Boon ! Quatre ans après le phénomène Les Ch'tis, l’accent du nord de l’acteur-réalisateur fait mouche à nouveau. Tout comme Jean-Paul Roove dans les Tuches 3 qui arrive sur la deuxième marche du box office. Les Indestructibles 2 s'est hissé à la troisième place, même si les super-héros d'Hollywood se sont fait discret cette année.

En 2018, ce sont les comédies françaises qui tiennent le haut de l'affiche, au plus grand plaisir d'Antoine Glémain, cogérant du cinéma Le Vox, à Mayenne : "Il n'y a pas eu de très grosses entrées, contrairement à certaines années où il y avait un film qui marchait vraiment bien. Cette année, c'est un ensemble de films français qui a séduit le public. Des films qui ont su fédérer."

Le coup de coeur d'Antoine Glémain est pour Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lellouche. C'est l’histoire d’un groupe de quadra-quinquagénaire dépressif qui découvre la natation synchronisée : "C'est une comédie réussie qui est plus sérieuse qu'elle en a l'air. Il y a quelque chose de très tonique dans ce collectif." D'ailleurs, dans les salles de Mayenne et Château-Gontier, ce film arrive troisième du classement au nombre d'entrées, avec 2750 et 2000 tickets vendus.

Fréquention en baisse

Au total, environ 410 000 personnes se sont rendues dans les salles obscures mayennaises. Une fréquentation en baisse par rapport à 2017, comme partout en France. Moins neuf millions de spectateurs à l'échelle nationale. "L'été a été compliqué avec la Coupe du Monde", expliquent plusieurs gérants de cinéma du département.

Une tendance à laquelle échappe certaines salles, comme Le Vox à Mayenne ou Le Palace à Château-Gontier, qui terminent l’année avec de meilleurs scores que l’an passé.