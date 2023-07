En Mayenne, certains campings jouent la carte du calme et de la quiétude

82% des Français ont une "bonne image" du camping, d'après un sondage IFOP publié il y a quelques semaines . En Mayenne, ces lieux de vacances attirent actuellement les premiers touristes de l'été. Il y a les campings très familiaux dans lesquels on trouve la traditionnelle piscine et les animations en tout genre (karaoké, tournoi de sports etc). Et puis, il y a les plus petits, où l'on cultive davantage le calme voire le silence. Comme à Mayenne, au camping du Gué Saint-Léonard.

Le bruit des arbres, le bruit de la rivière, et c'est tout. Le nirvana pour Jocelyne et Francis, touristes vendéens. "On sort de trois jours de foire donc là, on a besoin de repos. L'endroit est idéal avec la Mayenne qui coule juste à côté. C'est tout ce qu'il nous fallait", sourit le couple.

Un camping à taille humaine. L'idéal quand on enchaîne les balades à vélo comme Dylan et ses amis. "C'est même plutôt ce qui est recherché. Parce que dans les gros, c'est pas évident de trouver un emplacement juste pour une nuit. Ce sont des locations qui se font à la semaine, alors que nous en fait, on a juste besoin d'une douche."

Lecture et pêche !

Serge et Marylène, des Bretons, se régalent. "Ben oui, bien sûr, à nos âges, on ne veut pas aller faire la rumba ! Alors on se repose, on vient pour respirer l'air pur de la nature, être dans l'herbe, la verdure, les arbres". Gérald et son épouse arrivent de Caen, en Normandie. L'été à la campagne, c'est fondamental pour eux.

"On ne cherche pas des grands campings avec piscine et multi-activités". Une ambiance propice à la lecture et à la pêche aussi. Elle est permise dans ce camping.

